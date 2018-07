Der erste Besuch von Trump als US-Präsident wird von heftigen Protesten begleitet: Tausende Briten gehen auf die Straße. Dabei sei das Verhältnis zu Großbritannien "sehr, sehr stark", so Trump.

Von Anne Demmer, ARD-Studio London

Ein sechs Meter großes orangefarbenes Riesenbaby mit gelben Haaren, nur in eine Windel gehüllt, schwebt über dem Parlament: "Donald Trump Junior." Nona Hurkmans hat eine Crowfunding-Aktion organisiert, um den Riesen-Baby-Ballon zu finanzieren. "Donald Trump verhält sich wie ein Baby. Sein Stil und sein Tonfall, wie er die Vereinigten Staaten regiert, das ist alles sehr unreif", sagt sie.

In einer Crowdfunding-Aktion wurde Geld gesammelt, um den Riesen-Baby-Ballon zu finanzieren.

So kam die Idee zu dem Riesen-Baby-Trump-Ballon auf. Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat die Protest-Aktion autorisiert. Er hatte sich in der Vergangenheit immer wieder über Twitter Wortgefechte mit dem US-Präsidenten geliefert.

Zuletzt behauptete Trump, dass ein Londoner Krankenhaus wegen Messerverletzungen wie ein Kriegsgebiet aussehe. Und auch in dem gestrigen Interview mit dem Boulevard-Blatt "Sun" äußert er sich einmal mehr abfällig über Khan. Der Bürgermeister mache einen wirklich schlechten Job: "Aber gut, wenn ER mir das Gefühl geben will, dass ich nicht willkommen bin - das kümmert mich nicht, weil die Menschen in Großbritannien mit mir übereinstimmen."

Hanni Hüsch, ARD London, "Es scheint so als trumpelt ein Macho durch Europa."

London Bürgermeister nimmt an den Protesten teil

Tausende Demonstranten gehen den ganzen Tag gegen Trump auf die Straße. Er wird sie höchstens aus dem Hubschrauber sehen, wenn er zum nächsten Termin geflogen wird. Auch Bürgermeister Sadiq Khan nimmt an den Protesten teil und sagt: "Ich will mich ich hier jetzt gar nicht auf einen Schlagabtausch mit US-Präsident Trump einlassen, mich interessiert auch seine Meinung über mich nicht."

Was sei ihm wichtig zu betonen, dass in London Proteste gegen Trumps Politik stattfänden und dagegen, wofür er stehe. Morgen werde es Proteste von rechten Gruppierungen, aber auch Trump-Unterstützern geben, so Khan. Diese Proteste seien erlaubt, aber sie müssten friedlich bleiben. Man stehe für das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht zu protestieren, sagte der Londoner Bürgermeister. "Deswegen haben wir ja eigentlich historisch gesehen ein besonderes Verhältnis zu den USA. Das sind Werte, die wir ja grundsätzlich mit den USA teilen."

100.000 Teilnehmer zum Protestmarsch erwartet

Neben mehreren kleinen Demonstrationen hat die Kampagne "Stop Trump" zum großen Protestmarsch aufgerufen, rund 100.000 Teilnehmer werden erwartet. Unterstützt wird sie von Gewerkschaften, Frauenrechts- und Flüchtlingsorganisationen, Politikern, Menschenrechtsanwälten und Kulturschaffenden.

Eine von ihnen ist die 37-jährige Ellen: "Er ist gegen alles, wofür ich selbst eigentlich stehe. Er diskriminiert Minderheiten, er ist ein Sexist, er ist gegen Schwule, er diskriminiert Muslime, mit seiner Politik spaltet er die Gesellschaft."

Trump in Großbritannien: Proteste in London

Anne Demmer, ARD London

Anne Demmer, ARD London

13.07.2018 13:34 Uhr

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 13. Juli 2018 um 14:00 Uhr.