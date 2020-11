Corona-Pandemie Österreich will Lockdown verschärfen

Trotz eines Teil-Lockdowns bekommt Österreich die Corona-Zahlen nicht in den Griff. Nun will die Regierung weiter nachjustieren: Geschäfte und Schulen sollen schließen und Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr gelten.

Seit Anfang November gilt in Österreich - ähnlich wie in Deutschland - ein Teil-Lockdown. Dennoch steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weiter. Die Regierung will daher die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie verschärfen und zu einem vollständigen Lockdown übergehen.

Einem Entwurf der Regierung zufolge, aus dem mehrere Medien zitieren, soll der neue Lockdown von Dienstag an bis zum 6. Dezember gelten. Geplant sind demnach weitreichende Eingriffe wie im sogenannten strengen Lockdown im Frühjahr, als erstmals wegen der Pandemie ein völliger Stillstand des öffentlichen Lebens inklusive Ausgangsregeln galt.

Private Treffen eingeschränkt

So sollen dem Entwurf zufolge alle nicht unbedingt notwendigen Geschäfte sowie noch geöffnete Schulen für jüngere Altersgruppen ebenfalls schließen. Die Bildungseinrichtungen stellen dabei auf Fernunterricht um und bieten Betreuungsmöglichkeiten bei Bedarf an.

Schon seit dem 3. November sind Gastronomie, Tourismus, Kulturbetrieb und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Außerdem gelten Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 6 Uhr, die das Verlassen des "privaten Wohnraums" nur für mehrere konkrete Gründe wie etwa die Erfüllung von Grundbedürfnissen, Arbeit und Ausbildung, die Betreuung Hilfsbedürftiger sowie zur Erholung im Freien zulassen.

Diese Ausgangsbeschränkungen würden nun auf den gesamten Tag ausgeweitet. Private Treffen sind demnach nur mit einem Partner, einzelnen engsten Angehörigen oder einzelnen wichtigsten Bezugspersonen erlaubt. Offen bleiben nur Geschäfte für die Deckung des täglichen Bedarfs, etwa Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Kioske.

Sieben-Tage-Inzidenz mancherorts bei 850

Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und weitere Regierungsmitglieder sollen den Plan am Nachmittag bei einer Pressekonferenz verkünden.

Die Infektionszahlen in Österreich sind zuletzt wieder gestiegen. Mediziner befürchten einen Zusammenbruch der Intensivversorgung. Der Durchschnittswert der Neuansteckungen binnen sieben Tagen lag am Freitag österreichweit bei 554,2 Fällen pro 100.000 Einwohner, regional aber bei bis zu 850.