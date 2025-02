liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet 1.400 russische Luftschläge ++ Stand: 02.02.2025 11:45 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtet von mehr als 1.400 russischen Luftschlägen in der vergangenen Woche. Ungarn will EU-Sanktionen gegen Russland nur nach Absprache mit US-Präsident Trump zustimmen. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor direkten Gesprächen zwischen Washington und Moskau über Russlands Angriffskrieg gegen sein Land ohne eine Einbindung Kiews. "Sie mögen ihre eigenen Beziehungen haben, aber ohne uns über die Ukraine zu reden - das ist für jeden gefährlich", sagte Selenskyj der Nachrichtenagentur AP in Kiew.

Es müsse mehr Dialog zwischen seinem Land und den USA geben, um einen Plan für eine Waffenruhe auszuarbeiten. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, dass amerikanische und russische Regierungsvertreter "bereits darüber reden", den Krieg zu beenden. Er sprach von "sehr ernsthaften Gesprächen" seiner Regierung mit Russland, nannte aber keine Details.

Nach einer weiteren Woche mit diesmal mehr als 1.400 russischen Luftschlägen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem neuen Appell an den Westen dringend um mehr Unterstützung für das Land gebeten. "Jeden Tag attackiert Russland die Ukraine mit Drohnen, Raketen und Gleitbomben", sagte er laut einer in seinem Kanal bei Telegram verbreiteten Mitteilung.

Russland habe die Ukraine mit rund 50 Raketen, fast 660 Drohnen und mehr als 760 Gleitbomben in der vergangenen Woche angegriffen. "Wir brauchen mehr Flugabwehrsysteme", hieß es am Ende des Videos. Russland werde seinen Krieg nicht von alleine beenden. "Die Welt muss es zwingen, die brutale und unprovozierte Aggression zu beenden."

Papst Franziskus hat sich in einer Video-Schalte mit jungen Ukrainern getroffen. Bei der einstündigen Online-Begegnung sprachen die jungen Menschen über ihr Leben im Krieg, wie die vatikanische Pressestelle über ihren Telegram-Kanal mitteilte.

Das katholische Kirchenoberhaupt habe seine Verbundenheit und sein Mitgefühl für die durch den Konflikt verursachten Wunden ausgedrückt. Die jungen Menschen waren laut Vatikan aus Kiew und anderen Städten in Europa und Amerika zugeschaltet. Der Papst habe sie aufgefordert Patrioten zu sein, "die Heimat zu lieben, die Heimat zu schützen".

Zudem sollten sie weiterhin Träume und Durst nach Zukunft haben. Franziskus wünsche der Ukraine Frieden, der durch Dialog entstehe. "Werdet nicht müde, den Dialog zu führen", appellierte der Papst an die jungen Ukrainer.

Ungarn will weiteren EU-Sanktionen gegen Russland nur nach Verständigung mit US-Präsident Donald Trump zustimmen. Die EU sollte bei der Verabschiedung neuer Strafmaßnahmen gegen Russland sehr vorsichtig sein, sagte der ungarische Europaminister Janos Boka der "Welt am Sonntag" laut einem Vorabbericht.

Die EU-Mitgliedstaaten müssten sich mit der neuen Trump-Administration über den Sinn und Inhalt eines neuen Sanktionspakets verständigen. "Ohne eine solche Verständigung sieht die ungarische Regierung keine Grundlage für weitere Sanktionsbeschlüsse", erklärte demnach Boka, der zu den engsten Vertrauten des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gehört. Ungarn habe grundsätzliche Zweifel an dem Sinn und Nutzen von Sanktionen gegen Russland, die ja auch nicht so wirkten, wie von vielen erwartet.

Nach Angaben ukrainischer Behörden sind bei russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen am Samstag 15 Menschen getötet worden. In der zentral gelegenen ukrainischen Stadt Poltawa sei eine russische Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen, berichtet der ukrainische Rettungsdienst.

Dabei seien 11 Menschen getötet und 16 verletzt worden, darunter vier Kinder. 22 Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden. In Charkiw und Sumy starben laut Angaben örtlicher Behörden weitere vier Menschen.

Die Weltkulturorganisation UNESCO hat den russischen Raketenangriff auf das historische Zentrum der ukrainischen Hafenstadt Odessa verurteilt. Moldau liefert Erdgas an die abtrünnige Region Transnistrien. Die Entwicklungen von Samstag zum Nachlesen.