liveblog Lage im Nahen Osten ++ Israel: "Terroristen" im Westjordanland getötet ++ Stand: 02.02.2025 10:07 Uhr

Israels Armee hat bei Angriffen im Westjordanland nach eigenen Angaben mehrere "palästinensische Terroristen" getötet. Der israelische Regierungschef Netanjahu reist am Montag zu Gesprächen nach Washington. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Israelische Ex-Geisel äußert sich erstmals öffentlich

Die aus dem Gazastreifen nach Israel zurückgekehrte frühere Hamas-Geisel Doron Steinbrecher hat sich erstmals seit ihrer Freilassung an die Öffentlichkeit gewandt. In einer Videobotschaft sprach Steinbrecher den Familien, deren Angehörige noch immer von der islamistischen Palästinenserorganisation als Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden, Mut zu.

Ihnen wolle sie sagen, dass sie nicht allein seien, sagte die 31-Jährige. Sie war am 19. Januar freigekommen. "Ich werde alles tun, um alle nach Hause zu bringen", sagte Steinbrecher. Sie war vor 15 Monaten von den Islamisten aus dem Kibbuz Kfar Aza in den Gazastreifen verschleppt worden und war seitdem in der Gewalt der Hamas.

Israel: "Reihe von Terroristen" im Westjordanland getötet

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge bei einem Militäreinsatz im Westjordanland eine "Reihe von Terroristen" getötet. Das Militär erklärte, es habe am Vortag drei Luftangriffe ausgeführt.

Zeugen sagten der Nachrichtenagentur AFP, dass am Sonntagmorgen eine große Anzahl israelischer Truppen rund um Tubas im Norden des Westjordanlands im Einsatz sei.

Netanjahu reist in die USA

Die Verhandlungen über die nächste Phase der Waffenruhe im Gazastreifen sollen nach Angaben Israels morgen in Washington beginnen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werde sich dort mit dem US-Nahost-Gesandten Steve Witkoff treffen und über Israels Verhandlungspositionen sprechen, teilte das Büro des Regierungschefs mit.

Am Tag darauf werde Netanjahu im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen und mit ihm unter anderem über die Zukunft des verwüsteten Gazastreifens reden, hieß es.

