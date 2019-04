Angesichts der weiter eskalierenden Lage in Libyen kommt der UN-Sicherheitsrat zu einer neuen Dringlichkeitssitzung zusammen. Eine für dieses Wochenende angesetzte Friedenskonferenz wurde abgesagt.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Eigentlich hatten die vereinten Nationen genau das vermeiden wollen, jetzt aber muss sich die Weltgemeinschaft der militärischen Lage in Libyen beugen. Die ursprünglich für den 14. April angesetzte Allparteienkonferenz über die Zukunft des Landes in Tripolis musste abgesagt werden.

Stattdessen wird sich am Mittwoch der UN-Sicherheitsrat erneut in einer Dringlichkeitssitzung mit dem neuerlichen Gewaltausbruch im dem Bürgerkriegsland befassen. Bei Raketenbeschuss und Fliegeralarm, so der UN-Sondergesandte für Libyen, Salame, könnten die Gespräche in Tripolis unmöglich stattfinden. Durch die Kämpfe, so der UN-Vertreter weiter, sei eine historische Chance für Libyen vertan worden.

Eigentlich sollten Wahlen terminiert werden

Eigentlich wollten bei der Konferenz unter UN-Moderation alle Parteien des Landes Termine für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Libyen festlegen. In der vergangenen Woche aber hatte der abtrünnige General Haftar, der von der Gegenregierung in Bengasi gestützt wird, mit einer militärischen Offensive auf die Hauptstadt Tripolis begonnen, wo die internationale anerkannte Regierung residiert.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der UN-Sicherheitsrat sich zutiefst besorgt über die militärische Eskalation geäußert. Eine gemeinsame Resolution aber war unter anderem am russischen Widerstand gescheitert.