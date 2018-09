Bewaffnete haben laut Augenzeugen den Sitz der Nationalen Ölgesellschaft Libyens angegriffen. Die Unbekannten hätten das Feuer auf das Wachpersonal eröffnet und dann das Gebäude gestürmt, hieß es in Sicherheitskreisen.

Die NOC-Zentrale befindet sich unweit der Altstadt von Tripolis. Ein Mitarbeiter des Ölkonzerns erzählte der Nachrichtenagentur AFP, maskierte Bewaffnete hätten die Wachen in einen Schusswechsel verwickelt und die Firmenzentrale angegriffen. "Ich bin mit anderen Kollegen aus dem Fenster gesprungen und dann haben wir eine Explosion gehört", sagte er.

Sicherheitskräfte: "Situation unter Kontrolle"

"Die Sicherheitskräfte suchen im Gebäude nach Bewaffneten, aber unsere Priorität ist es, die drinnen festsitzenden Zivilisten herauszubekommen", sagte Sprecher Ahmed Ben Salem von der Al-Redaa-Miliz, die in Tripolis als Polizei fungiert.

Der Sprecher der Miliz sagte, man wisse bislang von zwei getöteten NOC-Mitarbeitern. Auch zwei der Angreifer seien ums Leben gekommen. "Die Situation ist unter Kontrolle", fügte Salem hinzu. Zur Identität der Angreifer konnte er keine Angaben machen.

Rauch steigt über der Zentrale des staatlichen Ölkonzerns NOC auf. Zeugen berichteten von einer Explosion im Gebäude.

Bislang bekannte sich niemand zu der Attacke. Auf ihrer Facebookseite schrieb Al-Redaa von einer "terroristischen" Attacke und bestätigte, "Reste von Selbstmordattentätern" gefunden zu haben.

Erdöl sorgt für 95 Prozent der Staatseinkünfte

Die Gewinne aus dem Erdölgeschäft machen 95 Prozent der libyschen Staatseinkünfte aus. Der Ölsektor ist seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 wiederholt Ziel gewalttätiger Angriffe geworden. Ende 2017 erreichte das nordafrikanische Land erstmals wieder eine Erdölförderung von mehr als einer Million Barrel.

Vergangene Woche hatte NOC für 2018 eine Gewinnsteigerung von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angekündigt - trotz zwischenzeitlichen Exportstopps wegen Kämpfen im Osten des Landes. Zwei rivalisierende Regierungen sowie zahlreiche bewaffnete Gruppen kämpfen in Libyen um die Macht.

