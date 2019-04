Mehrere Regierungen, viele Milizen, unzählige Waffen: Die Situation in Libyen ist nur schwer zu überblicken. Wer ist General Haftar? Und warum marschiert er Richtung Tripolis?

In Libyen sind viele bewaffnete Gruppen mit wechselnden Loyalitäten aktiv. Nach dem schnellen Zusammenbruch des Gaddafi-Regimes wurden Armeedepots geplündert und Soldaten sowie Paramilitärs nahmen ihre Ausrüstung mit nach Hause - so wurde Libyen geradezu mit Waffen überschwemmt. Die "Hausarmee" der östlichen Regierung ist die Libysche Nationale Armee (LNA), die von General Haftar kommandiert wird. In den vergangenen Monaten hat die LNA das von ihr kontrollierte Gebiet deutlich Richtung Süden und Westen ausgedehnt.

In Tripolis im Westen des Landes sitzt die international anerkannte Einheitsregierung von Fajes al-Sarradsch. Seit der umstrittenen Parlamentswahl 2014 gibt es in Tobruk, im Osten des nordafrikanischen Landes, eine Gegenregierung.

Khalifa Haftar blickt auf eine wechselvolle Karriere zurück. Derzeit ist er einer der einflussreichsten Männer Libyens und der mächtigste Gegenspieler der international anerkannten Regierung in Tripolis. Im Osten des Landes wird der Offizier unter anderem wegen seiner Rolle beim Sturz des Diktators Gaddafi 2011 und seines Einsatzes gegen Islamisten geachtet. Bei seinen Gegnern wird er hingegen für seine langjährige Zusammenarbeit mit Gaddafi verachtet.

Haftar beteiligte sich 1969 als Adjutant Gaddafis am Sturz des libyschen Königs Idris. Es folgte eine steile Karriere in den Streitkräften, die in der Beförderung zum Feldmarschall gipfelte. Danach beauftragte Gaddafi ihn mit dem Oberkommando der libyschen Truppen im Tschad, die dort offiziell gar nicht im Einsatz waren. 1987 wurde Haftar mit 300 Soldaten im Tschad gefangen genommen - und Gaddafi ließ ihn fallen.

General Haftar übernimmt seit Jahrzehnten Führungsrollen in Libyen. (Foto von 2018)

Nach seiner Freilassung holten die USA - keine Freunde des Gaddafi-Regimes - ihn ins Land, wo er in Virginia nicht weit entfernt von diversen Regierungsstellen und dem CIA-Hauptquartier lebte. Von dort kehrte Haftar zu Beginn des Aufstands 2011 gegen den libyschen Langzeitherrscher zurück und wurde zum wichtigen Kommandeur der Rebellen.

Nach dem Sturz Gaddafis konnte sich Haftar nicht im Zentrum der Macht halten. Er ging zurück in den Osten des Landes, wo er 1943 in Adschdabiya geboren worden war. Er wurde Chef der Streitkräfte der Gegenregierung. Jahrelang kämpfte er gegen verschiedene Milizen und islamistische Terrorgruppen wie den "Islamischen Staat".

Haftar nahm mehrfach an Verhandlungen mit dem international anerkannten Regierungschef Sarradsch teil, die Lager scheiterten allerdings wiederholt an einer dauerhaften Machtteilung. Parallel dazu warb Haftar in Ägypten, Staaten am Persischen Golf und möglicherweise auch in Russland um Unterstützung für seinen Kurs. Erst in der vergangenen Woche traf er sich mit König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman von Saudi-Arabien, wie das Außenministerium in Riad bestätigte.