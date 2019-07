Bei der Attacke starben 44 Menschen - nun befassen sich auch die Vereinten Nationen mit dem Angriff auf ein Flüchtlingslager in Libyen. Die Menschenrechtskommissarin spricht von einem möglichen Kriegsverbrechen.

Nach einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis mit mehr als 40 Toten hat sich die UN-Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, schockiert gezeigt. Dass die genaue Lage der Einrichtung an Konfliktparteien kommuniziert worden sei, deute auf ein Kriegsverbrechen hin, sagte sie.

Auch der UN-Sondergesandte für Libyen, Ghassan Salame, verurteilte den "feigen Angriff" und sprach von "Kriegsverbrechen". Er rief die Staatengemeinschaft dazu auf, "angemessene Strafen" gegen diejenigen zu verhängen, die den Angriff angeordnet und durchgeführt sowie die dafür benötigten Waffen geliefert hätten.

Gegenseitige Anschuldigungen

Bei dem Angriff auf ein Lager mit afrikanischen Migranten waren nach UN-Angaben 44 Menschen getötet und etwa 130 weitere verletzt worden. Die Attacke in der Nacht zu Mittwoch habe im Vorort Tadschura stattgefunden, sagte der Sprecher der libyschen Notfalldienste, Osama Ali. Es ist die schlimmste Attacke seit der im April angeordneten Offensive des Generals Chalifa Haftar auf Tripolis.

Die Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch machte Haftars Truppen für die Attacke verantwortlich und bezeichnete sie als Teil einer "Reihe von Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Die Vereinten Nationen müssten das "Kriegsverbrechen" untersuchen. Haftars selbsternannte Libysche Nationalarmee (LNA), die am Montag schwere Angriffe auf Tripolis angekündigt hatte, wies die Vorwürfe zurück und machte die Regierungstruppen verantwortlich.

General Haftar beherrscht weite Teile des Landes. Er wird auch von Frankreich und Russland in seinem Kampf gegen die Regierung in Tripolis unterstützt.

Sitzung des UN-Sicherheitsrats

Tatsächlich hat der UN-Sicherheitsrat für heute um 21 Uhr eine Dringlichkeitssitzung in New York einberufen. Dabei würden die "Entwicklungen in Libyen" diskutiert. Nach Angaben einer Sprecherin hatte Großbritannien um das Treffen gebeten.

Libyen ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten und Flüchtlinge aus Afrika auf dem Weg nach Europa. Laut UNHCR werden dort fast 6000 Menschen in Lagern festgehalten, Tausende weitere leben teils versteckt im Land. In die Lager kommen alle, die ohne gültige Aufenthaltspapiere aufgegriffen werden. Dazu gehören auch diejenigen, die die libysche Küstenwache auf Druck der EU bei dem Versuch abfängt, per Boot nach Europa zu gelangen.

Der Einfluss der Regierung in Tripolis ist begrenzt

In ölreichen Libyen herrscht acht Jahre nach dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi ein blutig ausgetragener Machtkampf, in den sich zahlreiche Länder einmischen. General Haftar ist der große Gegenspieler der international anerkannten Regierung in Tripolis. Er kontrolliert weite Teile des Landes und wird vom libyschen Parlament im Osten des Landes unterstützt. Das beansprucht die Macht ebenso für sich wie die in Tripolis ansässige Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch. Diese wird von den UN unterstützt, hat aber kaum direkte Kontrolle über die Hauptstadt hinaus und stützt sich auf regionale Milizen. Die Aussichten auf eine politische Lösung des Konflikts stehen derzeit sehr schlecht.

Haftar hatte seine Macht zuletzt auch mit Drohgebärden gegen die Türkei demonstriert, die die Sarradsch-Regierung unterstützt. Haftars Truppen hatten türkische Schiffe und Flugzeuge zu "feindlichen Zielen" erklärt, zudem kamen sechs türkische Staatsbürger vorübergehend in die Gewalt von Haftars Truppen. Nach scharfen Drohungen aus Ankara kamen sie wieder frei.