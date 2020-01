Auch am Wochenende sind Tausende Menschen im Libanon gegen Korruption und Misswirtschaft auf die Straße gegangen, und erneut gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei. Fast 400 Menschen wurden dabei verletzt.

Bei neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sind in der libanesischen Hauptstadt Beirut fast 400 Menschen verletzt worden. Einer am Morgen veröffentlichten Bilanz des libanesischen Roten Kreuzes und der Zivilschutzbehörde zufolge mussten mindestens 377 Menschen medizinisch versorgt werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Es handelte sich damit um den gewalttätigsten Tag seit Beginn der Proteste vor drei Monaten.

Verletzt wurden demnach sowohl Demonstranten als auch Polizisten. Die heftigsten Zusammenstöße gab es im Zentrum von Beirut vor dem Parlamentsgebäude, als Demonstranten Mitglieder der Bereitschaftspolizei angriffen, die sich hinter Absperrungen und Stacheldraht postiert hatten. Die Demonstranten, einige von ihnen vermummt, bewarfen die Sicherheitskräfte mit Steinen, Blumentöpfen, Verkehrsschildern und Ästen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Angreifer vor.

Rund 30 Festnahmen

Dutzende Militärlastwagen brachten Soldaten ins Zentrum, um die Polizei zu unterstützen. Die Sicherheitskräfte riefen alle friedlichen Demonstranten auf, die Gegend der Auseinandersetzungen zu meiden. Rund 30 Menschen wurden während der Demonstrationen festgenommen. Laut der Nachrichtenagentur ANI ordnete die Staatsanwaltschaft inzwischen ihre Freilassung an. Aktivisten riefen für Sonntag zu erneuten Protesten nahe des Parlaments auf.

Der geschäftsführende Innenminister Raja Hassan verurteilte die Angriffe gegen Sicherheitskräfte sowie gegen staatliches und privates Eigentum als "völlig inakzeptabel". Präsident Michel Aoun wies die Minister für Verteidigung und Inneres an, für ein Ende der Unruhen und für Sicherheit zu sorgen. In einem Tweet rief er zugleich dazu auf, friedliche Demonstranten zu schützen.

Demonstranten prangern Korruption an

Seit Mitte Oktober wird der Libanon von Protesten gegen Korruption und Misswirtschaft erschüttert. Mehr als zwei Monate nach dem Rücktritt von Ex-Ministerpräsident Rafik Hariri gibt es noch immer keine neue Regierung. Hariris designierter Nachfolger, Hassan Diab, hatte eigentlich am Freitag sein neues Kabinett vorstellen sollen, was jedoch durch einen Streit zwischen den einzelnen Fraktionen blockiert wurde. Regierungsbildungen im Libanon dauern wegen des komplexen politischen Systems in der Regel Monate.

Die Wut der Bevölkerung nahm in den vergangenen Wochen noch zu, da sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert. Das Land macht die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seit dem Ende des Bürgerkrieges 1990 durch. Die Staatsverschuldung liegt derzeit bei umgerechnet mehr als 78 Milliarden Euro.