Proteste im Libanon Hariri bietet Neuwahlen an

Seit Tagen halten die Proteste gegen Korruption im Libanon an. Ministerpräsident Hariri hat zwar Reformen angekündigt und Neuwahlen angeboten. Die Demonstranten fordern jedoch mehr.

Von Björn Blaschke, ARD-Studio Kairo, zzt. Beirut

Mit einem 17-Punkte-Katalog will Libanons Regierungschef Saad El Hariri den Hunderttausenden Demonstranten im Land nachgeben: Unter anderem soll die Regierung ein Komitee gründen, das gegen die Korruption im Libanon vorgeht.

Ein anderes Komitee soll die Veruntreuung von Staatsfinanzen untersuchen und das Geld wiederbeschaffen. Zudem will Hariri internationale Unternehmen davon überzeugen, im Libanon zu investieren.

Forderung nach Rücktritt der gesamten Regierung

In seiner Ansprache am Nachmittag wandte sich Hariri auch direkt an die Protestierenden: Er erklärte, die Demonstrationen könnten ungehindert von Sicherheitskräften weitergehen. Der Staat habe vielmehr die Aufgabe, die Protestierenden zu unterstützen. Er bot an, Neuwahlen auszuschreiben.

Das alles klingt, als würde Libanons Regierung einlenken. Aber: Die Hauptforderung der meisten Protestierenden ist, dass die gesamte Führung des Libanon zurücktritt, um damit den Weg für eine Übergangsregierung mit Experten und Neuwahlen freizumachen.

Demonstranten wollen unabhängige Untersuchungen

Die Untersuchung der Veruntreuungs- und Korruptionsfälle soll - laut Demonstranten - ebenfalls von unabhängigen Expertenkommissionen geleitet werden und nicht von Leuten, die mutmaßlich mit dem derzeitigen Apparat verbandelt sind.

Diese Forderungen haben Regierungschef Hariri und sein Kabinett nicht erfüllt. Das heißt, dass die Proteste sehr wahrscheinlich weitergehen und intensiver werden.