Ein Job in einer Metropole des Nahen Ostens, Geld für ihre Familien zu Hause - Hunderttausende Gastarbeiter träumten im Libanon von einem besseren Leben. Die Corona-Krise hat ihre Hoffnungen zerstört.

Von Daniel Hechler, ARD-Studio Kairo

Sie träumten von einem guten Leben in einer glitzernden Metropole, einem Job, Geld, das sie ihren Familien zu Hause in Äthiopien schicken können. 19 und 25 Jahre waren Janine und Miron alt, als sie aus Addis Abeba nach Beirut aufbrachen.

Heute, vier Jahre später, sind sie bitter enttäuscht. Erst verloren sie ihren Job, mussten wegen der Ausgangssperre über Wochen in einem kleinen Zimmer ausharren. Nun ist ihr Erspartes aufgebraucht, die Miete haben sie schon seit zwei Monaten nicht mehr bezahlt. Bald stehen sie auf der Straße. "Die Situation ist echt schlecht", sagt Miron Zakareya. "Nicht nur für mich. Für alle Ausländer hier. Wir haben fast kein Geld mehr, können unsere Familien nicht mehr unterstützen."

"Die Situaion ist schlecht", sagt Miron Zakareya.

Den Libanon trifft die Krise doppelt hart

250.000 Gastarbeiter aus Äthiopien, den Philippinen, Bangladesch und anderen Ländern sind im Libanon offiziell registriert. Tausende arbeiten illegal. Ausländer leiden am schlimmsten unter der Krise. Das zerbrechliche Land am Mittelmeer hat es gleich doppelt hart erwischt. Der Staat ist so gut wie pleite, kann die immensen Schulden nicht mehr bedienen, die Banken stehen vor dem Kollaps, die Währung ist auf Talfahrt, die Inflation galoppiert.

Hunderttausende haben ihren Job verloren. Gastarbeiter trifft es als erste. Im Libanon sind sie Menschen zweiter Klasse. Sie arbeiten als Müllmänner, Haushaltshilfen, Putzfrauen. Viele müssen ihre Pässe abgeben, sind ihren Arbeitgebern schutzlos ausgeliefert, arbeiten oft bis zur Erschöpfung, erleben immer wieder Gewalt und Missbrauch.

Mit der Krise hat sich die Situation dramatisch zugespitzt. Vielen wurde das ohnhin schon spärliche Gehalt um die Hälfte gekürzt, andere wurden über Monate gar nicht mehr bezahlt oder einfach auf die Straße gesetzt.

Ohne Job, ohne Rückflug. Ausländische Arbeitskräfte im Libanon

tagesthemen 23:15 Uhr, 31.05.2020, Daniel Hechler, ARD Kairo





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-709227~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Gastarbeiter werden allein gelassen"

Diala Haider von Amnesty International schlägt Alarm. "Die Situation ist furchtbar. Die Arbeiter haben Angst, sind erschöpft, fühlen sich allein gelassen von ihren Arbeitgebern und auch von der Regierung des Libanon." Haidar fordert, dass Arbeitgeber, die ihren ausländischen Angestellten die Löhne wahllos kürzen, zur Rechenschaft gezogen werden. Die Regierung müsse ein soziales Netz für die Betroffenen spannen, damit sie überleben können, Rückflüge für sie organisieren.

Doch damit dringt die Organisation derzeit kaum durch. Die Libanesen haben andere Sorgen.

"Wir müssen überleben"

Janine und Miron haben über Jahre in einem schlichten Restaurant in Beirut geputzt. Ein Knochenjob für umgerechnet 400 Euro monatlich. Mit der Krise wurde das Gehalt zuletzt auf nur noch 90 Euro zusammengekürzt. Schließlich machte die Gaststätte dicht, so wie viele andere auch. Seither sind die beiden arbeits- und mittellos. Janine meint resigniert: "Wir schlagen uns irgendwie durchs Leben. Wir müssen überleben, bis wir zurück in unsere Heimat reisen können."

Geplatzte Träume

Doch es gibt nur wenige Rückflüge. Und ein Ticket nach Addis Abeba ist mit etwa 600 Euro unerschwinglich für die sie. Bei der äthiopischen Botschaft haben sie sich auf einer Warteliste eintragen lassen. Doch die ist lang. Ab und an erhalten sie dort immerhin ein Nahrungsmittelpaket. Auch deshalb sind die Schlangen vor dem Gebäude oft so lang. Lebensmittel im Supermarkt können sich nur noch die wenigsten leisten. An Geld für die Lieben in der fernen Heimat gar nicht erst zu denken. "Meine Familie hat nichts mehr zu essen", erzählt Miron. "Sie leiden sehr. Mein Sohn geht nicht mehr zu Schule, weil ich dafür kein Geld mehr habe." Ihr Traum ist geplatzt. Jetzt geht es für sie selbst ums Überleben. Und da sind sie nun ganz auf sich allein gestellt.