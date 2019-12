Proteste im Libanon endeten den zweiten Abend in Folge in Gewalt. Heute könnte Bewegung in die verfahrene politische Lage kommen. Präsident und Parlament beraten, wer künftig die Regierung anführen soll.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut gab es den zweiten Abend in Folge Gewalt zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Tausende Menschen hatten sich zu Protesten in der Innenstadt versammelt. Nahe des Parlamentsgebäudes bewarfen Demonstranten die Sicherheitskräfte mit Wasserflaschen und Knallkörpern. Diese setzten Tränengas und Wasserwerfer ein.

Wird der neue Ministerpräsident der alte sein?

Heute will Präsident Michel Aoun mit Abegordneten beraten, wer der nächste Ministerpräsident des Libanons werden soll. Im Gepräch ist, dass der zurückgetretene Regierungschef Saad Hariri den Posten erneut übernimmt. Die Demonstranten sehen das kritisch. Sie fordern ein Kabinett aus unabhängigen Fachleuten.

Möglicherweise wird der zurückgetretene Ministerpräsident Hariri das Amt erneut erhalten.

Korruption und Misswirtschaft

Im Libanon gehen die Menschen seit Oktober immer wieder auf die Straße. Ihr Protest richtet sich gegen die gesamte politische Elite, die sie für Korruption und Misswirtschaft verantwortlich machen. Hariri war Ende Oktober unter dem Druck der Demonstrationen zurückgetreten. Er ist jedoch noch geschäftsführend im Amt.

Die Verhandlungen über die Bildung eines neuen Kabinetts ziehen sich hin. Währenddessen spitzt sich die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Landes zu.

Bereits am Samstag waren bei Ausschreitungen zahlreiche Menschen verletzt worden.