Bei einem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern des Lagers und der Polizei.

Bei einem Feuer in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos ist laut Polizei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das örtliche Büro des UN-Flüchtlingshilfswerks spricht dagegen von zwei Toten. Auf Twitter teilte das UNHCR mit, dass eine Frau und ein Kind in dem Feuer umgekommen seien.

Zudem kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und der Polizei. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Lage unter Kontrolle zu behalten. Aus Athen wurden mit Armeehubschraubern zusätzliche Sicherheitskräfte eingeflogen. Wie genau es zu den Vorfällen kam, ist noch unklar.

Gewaltsame Proteste

Einem Polizeisprecher zufolge hatten Flüchtlinge Feuer in einem Olivenhain außerhalb des Lagers gelegt und wenige Minuten später auch im Inneren. Beide Brände seien schließlich gelöscht worden. Die Flüchtlinge hätten eine Verlegung auf das griechische Festland gefordert.

Laut der Nachrichtenagentur AFP gaben Bewohner des Lagers an, dass die Feuerwehr viel zu lange gebraucht habe, bis sie im Lager angekommen sei. Die Wut darüber habe zu den Ausschreitungen geführt.

Die Brände zerstörten Teile des Flüchtlingslagers.

Seit Jahren in der Kritik

Das Lager Moria auf Lesbos steht seit Jahren in der Kritik, da es chronisch überfüllt ist. Nach der Ankunft von 3000 neuen Flüchtlingen im August hatte sich die ohnehin schwierige hygienische Situation in dem inmitten von Olivenhainen gelegenen Lager weiter verschlechtert. Derzeit leben mehr als 12.000 Menschen in dem Lager, das eigentlich nur für 3000 ausgelegt ist.