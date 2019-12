Für die 16.000 Flüchtlinge, die um das Registrierungszentrum auf Lesbos ausharren müssen, hat sich unter der neuen konservativen griechischen Regierung nichts verbessert, aber einiges verschlechtert.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Athen, z. Zt. Lesbos

Kinder spielen mit Murmeln in der Sonne, dicht daneben Männer, die neue, einfache Holzhütten zusammennageln. Und in selbstgebauten Tonöfen backen afghanische Frauen knuspriges Fladenbrot. Auf den ersten Blick wirkt dieser Nachmittag fast idyllisch im "Olive Grove", dem sogenannten wilden Camp rund um das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos.

Doch beim zweiten Blick fallen die primitiven Zelte, dreckige Matratzen auf und ein gefährlich wirkendes Gewirr aus Stromkabeln. Einige Afghanen versuchen sich eine neue Leitung vom kleinen Verteilerkasten an ihr Zelt zu legen. Farid erklärt auf Englisch den Ärger der Männer:

Tausendfach werden die immer gleichen Geschichten erzählt - von Frauen, die im Registrierungszentrum nachts lieber Windeln tragen, als auf dunkle Toiletten zu gehen. Von Kindern, die wie ihre Eltern im dramatisch überfüllten Camp spüren, dass sie so gut wie keine Hoffnung auf eine Wohnung oder wenigstens ein Zimmer zu haben.

Aus Hoffnungslosigkeit werde immer häufiger Verzweiflung, warnt der Präsident von "Ärzte ohne Grenzen", Christos Christou ,in diesen Tagen nach seinem Besuch auf Lesbos:

Die Reaktion der griechischen Regierung auf die immer dramatischeren Nachrichten aus den Flüchtlingslagern lässt Unsicherheit vermuten. Erst verkündete Regierungschef Mitsotakis, Abschiebegefängnisse sollten die Situation entschärfen. Standorte für diese neuen Lager wurden festgelegt. Als der Widerstand auf den Inseln - auch durch Bürgermeister - diese Woche immer stärker wurde, wurde aus Regierungskreisen in Athen schnell von einem Umdenken berichtet. Manche nennen es auch: Aussitzen.

Viele Flüchlingshelfer sind nach monatelangem, oft auch jahrelangen Einsätzen ausgebrannt. Im Norden von Lesbos arbeiten wetetrhin mehrere Dutzend Retter regelmäßig auch nachts, um neu mit Booten aus der nahen Türkei angekommene Flüchtlinge halbwegs sicher an Land zu bringen. Viele Hundert sind es jede Woche weiterhin - auch im Dezember noch.

Lucrezia Frabetti von der Hilfsorganisation "Lighthouse" berichtet von einem Einsatz in dieser Woche, der fast schief gegangen wäre:

"Zunächst dachten wir, als wir am Boot ankamen an der Küste unten, dass jeder schon in Sicherheit war von den Flüchtlingen. Aber dann war da eine sehr junge Frau, die gelähmt war. Wir mussten sie in einer Trage über Felsen in Sicherheit bringen. Es ist kompliziert in einer solchen Lage, allen Leuten zu erklären, dass sie jetzt wirklich in Sicherheit sind, keine Panik nötig ist. Und dass wir sie auf sicheres Terrain bringen. Aber auch hier war am Ende alles gut ... wir haben die junge Frau gerettet - und wir haben alle in Sicherheit bringen können."