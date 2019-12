Skipisten werden eigentlich vor Lawinen gesichert. Am zweiten Weihnachtstag sind aber gleich in zwei Skigebieten der Alpen Lawinen auf geöffnete Abfahrten niedergegangen. Die Suchaktionen nach Verschütteten laufen noch.

Bei Andermatt in der Schweiz ist eine Lawine auf eine markierte und geöffnete Skipiste niedergegangen. Zunächst seien zwei Leichtverletzte geborgen worden, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Sie seien von der Alpinen Rettung Zentralschweiz in ein Krankenhaus geflogen worden.

Die Polizei vermutet aber aufgrund von Zeugenaussagen, dass noch weitere Skifahrer verschüttet wurden. Die Suche lief am späten Nachmittag noch. Die Lawine löste sich laut Polizei gegen 10.50 Uhr. Das Skigebiet war zu diesem Zeitpunkt gut besucht.

Auf dem Handy-Foto eines Augenzeugen ist der Hang im Skigebiet von Andermatt zu sehen, auf dem die Lawine abging.

In der Region gilt aktuelle die dritte von fünf Lawinenwarnstufen. Das bedeutet: "erhebliche Lawinengefahr". Markierte Skipisten werden aber eigentlich gesichert und nur freigegeben, wenn die Lawinenkommission keine Bedenken hat. Dass eine Lawine auf eine geöffnete Skipiste abgeht, kommt daher auch nur äußerst selten vor. Im vergangenen Winter war bei einem solchen Unglück in Crans Montana in Schweizer Kanton Wallis ein Skifahrer ums Leben gekommen.

Drei Lawinen in Skigebiet in Österreich

Auch im Skigebiet Ankogel in Österreich sind Lawinen abgegangen. Laut einem Bericht des ORF lösten sich im Tagesverlauf insgesamt drei Lawinen, die teilweise auch gesicherte Pisten trafen. In einem Fall wurden vier Menschen bis zu den Hüften verschüttet. Sie konnten sich dem Bericht zufolge aber selbst befreien. Ob es noch weitere Verschüttete gab, ist noch nicht klar.

Das Skigebiet wurde gesperrt. Die Betreiberfirma der Bergbahnen machte Skifahrer, die außerhalb der gesicherten Pisten unterwegs waren, verantwortlich. Sie sprach von "rücksichtslosem Verhalten von Freeridern".