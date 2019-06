Vincent Lambert liegt seit 2008 im Koma. Seitdem bewegt der Fall Frankreich. Denn Lamberts Familie war in der Frage, ob die künstliche Ernährung eingestellt werden darf, gespalten. Nun hat das oberste Gericht entschieden.

Das oberste Gericht Frankreichs hat den Weg zum Ende der künstlichen Ernährung für den Koma-Patienten Vincent Lambert freigemacht: Der Pariser Kassationshof annullierte in dem Fall ein Urteil der Vorinstanz, wie der Anwalt von Lamberts Ehefrau mitteilte. Damit könnten die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen für den 42-Jährigen laut dem Anwalt "sofort" beenden.

Lambert liegt seit einem Motorradunfall 2008 in einer Art Wachkoma. Seine streng katholischen Eltern lehnen es ab, ihn sterben zu lassen. Lamberts Frau Rachel und sechs Brüder und Schwestern sind hingegen für ein Ende der lebenserhaltenden Maßnahmen. Sie berufen sich darauf, dass Lambert selbst sich stets gegen eine künstliche Verlängerung seines Lebens ausgesprochen habe.

Das Foto aus dem Jahr 2015 zeigt die Mutter des Wachkomapatienten Lambert, die ein Foto von ihm in den Händen hält. Mit Rücksicht auf die Familie wurden die Gesichter unkenntlich gemacht.

Eltern hatten sich durch alle Instanzen geklagt

Aus dem Justizstreit um den Koma-Patienten war zuletzt ein Drama geworden: Die behandelnden Ärzte an der Uniklinik in Reims im Osten Frankreichs hatten die lebenserhaltenden Maßnahmen für Lambert Ende Mai beendet. Zuvor hatten mehrere Gerichte in diesem Sinne entschieden. Lamberts Eltern waren jedoch vor das Pariser Berufungsgericht gezogen, das die Wiederaufnahme der künstlichen Ernährung anordnete. Der Kassationshof urteilte nun, das Gericht sei nicht zuständig gewesen.

Die Eltern haben sich damit erfolglos durch alle Instanzen Frankreichs geklagt. Auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte waren sie gescheitert.