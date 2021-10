Gefährliche Vulkan-Gase Weitere Ausgangssperren auf La Palma

Der Vulkan auf La Palma gibt keine Ruhe: Weiterhin fließt Lava in den Atlantik. Die dabei entstehenden Gase gefährden nun zwei weitere Ortschaften. Die Einwohner dürfen ihre Häuser nicht mehr verlassen.

Der Vulkanausbruch auf der Kanaren-Insel La Palma zieht für weitere Bewohner Ausgangssperren nach sich: Wegen möglicherweise gesundheitsgefährdender Gase dürfen nun auch die Bürger der beiden Orte Los Llanos de Aridane und El Paso ihre Häuser nicht mehr verlassen. Etwa 3500 Menschen sind betroffen. Zuvor waren bereits vier Orte unter einen entsprechenden Lockdown gestellt worden.

Die Ausweitung sei "eine Konsequenz aus den meteorologischen Verhältnissen", teilte der Katastrophendienst mit. Die Wetterbedingungen verhinderten, dass die Gase sich verflüchtigten. Stattdessen würden die Emissionen in den unteren Bereichen der Atmosphäre gehalten. In den betroffenen Gebieten der Insel sind die Menschen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzustellen.

Wind entscheidend

Am Freitag hatte sich am Vulkan ein neuer Schlot aufgetan, aus dem Lava floss. Der Vulkan-Experte Miguel Angel Morcuende sprach von "intensiven Aktivitäten". Wie der Präsident der kanarischen Regionalregierung, Ángel Víctor Torres, erklärte, sind seit dem Beginn des Ausbruchs am 19. September 80 Millionen Kubikmeter Lava freigesetzt worden.

In der Nacht zum Mittwoch war erstmals Lava ins Meer geflossen. Sie hat dort eine mehr als 20 Hektar große Landzunge gebildet, die nach wie vor wächst. Dabei entstehen große Mengen an Rauch und giftigen Gasen, die der Wind zunächst Richtung Meer trug.

Doch seit Donnerstag beobachteten Experten eine Verschlechterung der Luftqualität in den nahe gelegenen Wohngebieten. In Tazacorte etwa stiegen die Schwefeldioxidwerte nach Angaben des Nationalen Instituts für Toxikologie an. In Santa Cruz de La Palma nahm die Dichte der Aschepartikel zu. Experten warnten: "Das Einatmen oder der Kontakt mit ätzenden Gasen oder Flüssigkeiten kann Haut, Augen und Atemwege reizen und Atembeschwerden verursachen, insbesondere bei Menschen mit bereits vorhandenen Erkrankungen der Atemwege."

Verhältnismäßig wenige Inselbewohner betroffen

Bislang sind rund 6000 Menschen aus den gefährdeten Bereichen um den Vulkan in Sicherheit gebracht worden, rund 800 Gebäude wurden zerstört. Allerdings seien verhältnismäßig wenige der 83.000 Inselbewohner durch den Ausbruch in ihrem Leben eingeschränkt, sagte Morcuende. "Weniger als acht Prozent der Insel ist vom Vulkan betroffen."

Die letzten Ausbrüche waren 1971 und 1949 registriert worden. Dabei waren insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen - zwei von ihnen starben durch giftige Gase.