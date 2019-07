In einem Animationsstudio im japanischen Kyoto ist ein Feuer ausgebrochen - mutmaßlich durch einen Brandanschlag. Mehrere Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Ein 41-Jähriger wurde festgenommen.

In einem Animationsstudio im japanischen Kyoto hat es einen mutmaßlichen Brandanschlag gegeben. Das gesamte dreistöckige Gebäude geriet in Flammen, mehrere Menschen kamen ums Leben, Dutzende weitere wurden teils lebensbedrohlich verletzt, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Vor dem Gebäude errichtete die Feuerwehr ein Zelt, um die Betroffenen zu versorgen.

Feuerwehrkräfte im Einsatz am brennenden Animationsstudio in Kyoto.

Kurz vor dem Brand ist laut Polizei ein Mann in das Gebäude hinein gestürmt. Er habe eine unbekannte Flüssigkeit versprüht, durch die das Feuer entfacht worden sei. Der 41-jährige Verdächtige wurde den Angaben zufolge festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Zeitpunkt des Feuers sollen sich laut Feuerwehr mehr als 70 Menschen im und am Haus befunden haben. Die meisten seien hinausgerannt. Es habe mehrere Stunden gedauert, den Brand zu löschen. Die betroffene Animationsproduktionsfirma ist in Japan bekannt für beliebte TV-Zeichentrickserien wie "K-On!" und "Suzumiya Haruhi no Yuutsu".