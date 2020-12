Kroatien Todesopfer und Verletzte bei Erdbeben

In Kroatien ist bei einem erneuten Erdbeben ein Kind ums Leben gekommen. In Zagreb flüchteten Menschen auf die Straße. Das Nachbarland Slowenien schaltete vorsichtshalber ein AKW ab.

Ein Erdbeben in Kroatien hat Verletzte und zumindest ein Todesopfer gefordert. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 6,4 an. Das europäische Seismologische Zentrum EMSC nannte eine Stärke von 6,2.

Laut Rettungsdienst wurden zahlreiche Menschen verletzt. Ein Kind sei ums Leben gekommen, berichtete Ministerpräsident Andrej Plenkovic, der den Unglücksort Petrinja im Zentrum des Landes besuchte. Außer der Nachricht von dem getöteten Mädchen gebe es bislang keine weiteren Informationen über Todesopfer. Armeekräfte seien als Helfer in die Erdbebenregion entsandt worden. Auch in Zagreb war das Beben zu spüren. Dort flüchteten die Menschen auf die Straßen.

Nach dem Erdbeben flüchteten die Menschen in Zagreb auf die Straßen.

Zweites Beben innerhalb von 30 Stunden

Das Erdbeben war auch in mehreren Nachbarländern Kroatiens zu spüren. In Slowenien wurde daraufhin das Atomkraftwerk Krsko abgeschaltet. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, wie eine Sprecherin der Anlage sagte.

Auch in Bratislava gingen bei der Polizei Notrufe besorgter Bürger ein. Die slowakische Hauptstadt ist knapp 300 Kilometer von Zagreb entfernt. Beim Geologischen Institut der slowakischen Akademie der Wissenschaften gingen mehr als 50 Erfahrungsberichte aus dem ganzen Land ein. Nach Angaben des Geophysikalischen Instituts in Prag war das Beben selbst in Tschechien noch zu spüren.

Es war das zweite Beben in Folge innerhalb von 30 Stunden in Kroatien. Gestern waren im selben Gebiet Erdstöße der Stärke 5,2 und 5,0 verzeichnet worden.

Erst im März hatte ein Erdbeben der Stärke 5,4 in Zagreb große Schäden angerichtet. Eine Jugendliche war gestorben, mehr als zwei Dutzend Menschen waren verletzt worden.