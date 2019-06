In Italien boomen Kreuzfahrtriesen. Sie bringen Millionen Touristen und jede Menge Geld. Doch die Schattenseiten sind teils dramatisch.

Von Tassilo Forchheimer, ARD-Studio Rom

Allein in diesem Jahr sollen 25 neue Kreuzfahrtschiffe vom Stapel laufen. Immer mehr und immer größere Schiffe. Das sei der Trend der vergangenen Jahre gewesen, der ganz besonders in Italien zu spüren war, sagt Francesco Di Majo, der Chef des Hafens von Civitavecchia. Zwölf Millionen Kreuzfahrtpassagiere waren 2018 unterwegs, ca. 25 Prozent kommen nach Di Majos Angaben nach Civitavecchia.

Auch für die kommenden Jahre rechnet er mit jährlichen Wachstumsraten von fünf bis zehn Prozent. Schon jetzt liegen manchmal bis zu acht Kreuzfahrtschiffe im Hafen - mit 30.000 Passagieren und 8.000 Besatzungsmitgliedern. Totzdem hat Civitavecchia nicht unter einem massiven Besucheransturm zu leiden. Die meisten Touristen reisten von hier einfach weiter nach Rom, sagt Stadtrat Dario Menditto. Nur ein kleiner Prozentsatz unterstütze die Wirtschaft seiner Stadt.

Aus ökologischer Sicht ergebe sich ein anderes Bild. So sieht das auch Anna Gerometta, die mit ihrer Bürgerinitiative für saubere Luft in Italiens Städten kämpft:

"In Civitavecchia hat ein Team von Epidemiologen eine Studie durchgeführt, aus der hervorgeht, dass die Bevölkerung, die nicht weiter als 500 Meter vom Hafen entfernt lebt, zu 31 Prozent häufiger an Lungentumoren leidet. Bei denjenigen, die an neurologischen Krankheiten sterben, liegt der Wert sogar bei 51 Prozent. Ein unglaublicher Anstieg, weil die benutzten Treibstoffe sehr schmutzig sind."