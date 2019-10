Der Vorstoß von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer für eine internationale Sicherheitszone in Syrien scheint koalitionsintern nicht abgestimmt. Die SPD sieht Diskussionsbedarf, "halbgar", nennen die Grünen die Idee.

Der Vorstoß von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine internationale Schutzzone in Nordsyrien sorgt beim Koalitionspartner für wenig Begeisterung. Aus dem von SPD-Außenminister Heiko Maas geführten Auswärtigen Amt hieß es, es bestehe Diskussionsbedarf. Die CDU-Chefin hatte Maas vor ihren öffentlichen Äußerungen - unter anderem in den tagesthemen - laut eigener Aussage per SMS informiert.

"Mein Vorschlag ist, dass wir eine international kontrollierte Sicherheitszone unter Einbeziehung der Türkei und unter Einbeziehung von Russland einrichten", sagte die CDU-Chefin der Deutschen Welle.

Die Lösung mit einer Sicherheitszone müsse deutlich machen, dass die Türkei die Zone in Nordsyrien nicht dauerhaft besetze, was völkerrechtswidrig sei. Zudem müsse man der bestehenden UN-Resolution zu Syrien gerecht werden und das Land als gemeinsames Gebiet erhalten. Es solle keine autonomen anderen Gebiete in Syrien geben.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesverteidigungsministerin, zu ihrer Forderung einer internationalen Sicherheitszone

tagesthemen 22:15 Uhr, 21.10.2019





Mit Bundeswehr-Soldaten? Das lässt Kramp-Karrenbauer offen

Kramp-Karrenbauer wies darauf hin, das die Situation in Syrien die Sicherheitsinteressen Europas und Deutschlands beeinträchtige. In dieser Situation hätten sich Deutschland und die Europäer bisher zu passiv verhalten, "wie Zaungäste".

Das soll eine internationale Schutzzone ändern. Wie genau ein deutscher Beitrag dafür aussehen könne, wollte die Verteidigungsministerin nicht sagen. "Die Bundeswehr wird immer das zur Verfügung stellen, was die Politik von ihr verlangt", betonte sie im ZDF.

Ungewiss ist bisher, ob die Partnerländer bei diesem Vorstoß mitziehen. Mit den westlichen Verbündeten USA, Großbritannien und Frankreich sei die Idee vorab besprochen, hatte Kramp-Karrenbauer gesagt. Am Rande des Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel am Donnerstag und Freitag will sie ihre Idee genauer vorstellen.

Aus der Türkei oder Russland kam bislang keine Reaktion auf Kramp-Karrenbauers Idee. In Sotschi treffen sich heute die Präsidenten beider Länder.

"Halbgare Vorschläge"

Aus der Opposition kam Kritik, aber auch Zustimmung für den Vorschlag: "Bereits vor ein paar Tagen hat die FDP in Syrien eine Blauhelmmission gefordert", erinnerte die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Unionspolitiker hätten dies zunächst noch belächelt. Sie forderte einen Bundeswehreinsatz als Teil der Mission.

Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour kritisierte den Vorstoß Kramp-Karrenbauers. "Halbgare Vorschläge für das internationale Parkett zu machen, ohne diese mit dem Außenminister abzusprechen, beschädigt Deutschlands Ruf als zuverlässigen Partner", sagte Nouripour. Die Ministerin verfestige den Eindruck, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Deutschland mit Flüchtlingen erpressen könne.

Türkischer Einmarsch

Die Türkei hatte am 9. Oktober im Norden Syriens eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG gestartet, die von ihr als Terrororganisation angesehen wird. Ankara begründet den Einmarsch mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Die Bundesregierung hält die Militäroperation für völkerrechtswidrig. Von Sanktionen hat sie bis auf eine Einschränkung der Rüstungsexporte an die Türkei bisher abgesehen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 21. Oktober 2019 um 22:15 Uhr.