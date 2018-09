Korea-Gipfel Kim empfängt Moon in Pjöngjang

Südkoreas Präsident Moon weilt zu einem Gipfeltreffen mit Staatschef Kim in Pjöngjang. Es ist ihre dritte Begegnung. Wichtiges Thema ist das nordkoreanische Atomwaffenprogramm.

Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zu einem Gipfeltreffen in Pjöngjang empfangen. Hunderte Nordkoreaner begrüßten Moon am Flughafen mit Blumen und Fahnen.

Es ist die erste Reise eines südkoreanischen Präsidenten in die nordkoreanische Hauptstadt seit elf Jahren und das dritte Treffen von Moon und Kim. Zuvor waren sich beide im Grenzort in Panmunjom im April und Mai begegnet.

Im Mittelpunkt des dreitägigen Gipfeltreffens stehen der Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms sowie eine Friedenslösung zwischen beiden Seiten, die sich seit dem Ende des Korea-Krieges 1953 völkerrechtlich noch im Kriegszustand befinden. Moon will auch zwischen den USA und Nordkorea vermitteln.

Viele Südkoreaner verfolgen gespannt die dritte Begegnung zwischen Moon und Kim.

Das Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea hatte sich nach dem Treffen Kims mit US-Präsident Donald Trump in Singapur im Juni wieder abgekühlt. Moon und Trump sollen sich am Rande der UN-Vollversammlung in New York im September begegnen.