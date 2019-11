Die Konservativen in Großbritannien haben ihr Programm für die Unterhauswahl am 12. Dezember vorgestellt. Darin versprechen sie einen Austritt aus der EU bis Ende Januar. Anschließend würden in Großbritannien Milliarden investiert.

Die britischen Konservativen wollen den Brexit bis Ende Januar über die Bühne bringen. Das erklären sie in ihrem Wahlprogramm, das Premierminister Boris Johnson heute in Telford in der Nähe von Birmingham vorstellte. Dazu will er bis Weihnachten ein Gesetz durch das Parlament bringen. Es sei Zeit, die Verwirrung und Verzögerung zu beenden, sagte er. Der Brexit werde eine Welle von Investitionen in das Land spülen.

"Den Brexit schaffen, Großbritanniens Potenzial entfesseln", heißt das Wahlprogramm der Konservativen. Darin garantiert die Partei, die Einkommenssteuer, die Mehrwertsteuer und die Sozialversicherungsbeiträge auf dem heutigen Stand einzufrieren.

Die Konservativen versprechen den Brexit bis Ende Januar 2020 und Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur Großbritanniens.

50.000 neue Pflegekräfte versprochen

Johnson kündigte außerdem an, das Pflegepersonal in Krankenhäusern um 50.000 Beschäftigte aufzustocken. Es werde einen nationalen Qualifikationsfonds über umgerechnet 3,5 Milliarden Euro für die Umschulung von Arbeitnehmern geben und zusätzliche 2,3 Milliarden Pfund für das Beseitigen von Schlaglöchern in Straßen.

In seiner Rede griff Johnson den Spitzenkandidaten der Labour-Partei, Jeremy Corbyn an. "Früher war er unentschlossen, jetzt weiß er nicht mehr so genau," sagte Johnson in Anspielung auf die Aussage Corbyns, dass er sich bei einem erneuten Brexit-Referendum neutral verhalten werde.

Rund zweieinhalb Wochen vor der Unterhauswahl am 12. Dezember liegen Johnsons konservative Tories in Umfragen deutlich vor der oppositionellen Labour-Partei.