Der Oppositionskandidat Tshisekedi hat überraschend die Präsidentenwahl im Kongo gewonnen. Es könnte der erste friedliche Machtwechsel im dem Land seit der Unabhängigkeit 1960 sein.

Machtwechsel nach 17 Jahren: Der oppositionelle Kandidat Felix Tshisekedi hat die Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo gewonnen. Das teilte die nationale Wahlkommission mit. Tshisekedi löst damit Amtsinhaber Joseph Kabila ab, der das Land seit 2001 regiert.

Laut den vorläufigen Endergebnissen erhielt Tshisekedi mehr als sieben Millionen der 18 Millionen abgegebenen Stimmen. Knapp dahinter lag mit mehr als sechs Millionen Stimmen der zweite wichtige Oppositionskandidat, Martin Fayulu. Der Kandidat der Regierungspartei, Emmanuel Ramazani Shadary, kam nur auf gut vier Millionen Stimmen. Für den Sieg bei der Präsidentenwahl vom 30. Dezember genügte eine einfache Mehrheit.

Die Opposition hatte vor der Bekanntgabe der Ergebnisse Wahlbetrug zugunsten Shadarys befürchtet. Viele Beobachter rechneten ebenfalls mit einem Sieg des Regierungskandidaten. Die im Kongo sehr einflussreiche katholische Kirche hingegen hatte unter Berufung auf Tausende freiwillige Wahlbeobachter Fayulu zum Sieger erklärt. In den Straßen der Hauptstadt Kinshasa brachen viele Menschen in den frühen Morgenstunden in Jubel aus. Offen ist, ob Fayulu das Ergebnis akzeptieren wird.

Wahlen mehrfach verschoben

Tshisekedi ist der Sohn des verstorbenen Oppositionspolitikers Etienne Tshisekedi. Er ist relativ unbekannt. Das Verfassungsgericht hat 14 Tage Zeit, um das Ergebnis zu bestätigen. Wahlbeobachter hatten zahlreiche Unregelmäßigkeiten gemeldet.

Es könnte der erste friedliche demokratische Machtwechsel im Kongo seit der Unabhängigkeit des Landes 1960 sein. Die Präsidentschaftswahl hätte laut Verfassung eigentlich schon vor zwei Jahren stattfinden müssen. Da sich Präsident Kabila jedoch weigerte, wie vorgesehen nach zwei Amtszeiten abzutreten, wurden die Wahlen mehrfach verschoben. Proteste dagegen wurden blutig niedergeschlagen.