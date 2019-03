Bei der Kommunalwahl in der Türkei sind zwei Menschen getötet worden: In einem Wahllokal in Ostanatolien zog ein Mann eine Pistole und schoss auf die Anwesenden. Landesweit sind 550.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

In einem Wahllokal im ostanatolischen Malatya sind während der türkischen Kommunalwahlen zwei Menschen getötet worden. Zwei Gruppen seien dort aneinander geraten, schließlich habe einer der streitenden Männer eine Pistole gezogen und zwei Menschen getötet, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Der Schütze sei festgenommen worden.

Die Getöteten seien Wahlbeobachter seiner Partei gewesen, schrieb Temel Karamollaoglu von der kleinen Oppositionspartei Saadet. Sie hätten gegen eine offene Stimmabgabe protestiert.

Mansur Yavas, der Kandidat eines Oppositionsbündnisses gegen Erdogans AKP, bei der Stimmabgabe in Ankara.

In allen 81 Provinzen der Türkei sind heute 57 Millionen Türken aufgerufen, Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker zu wählen. Nach offiziellen Angaben sind 553.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

Die Wahl gilt als Stimmungstest für die Partei AKP des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan: Seine bisherigen Wahlerfolge fußen vor allem auf wirtschaftlicher Prosperität. Angesichts einer schwächelnden Währung, der hohen Inflation und steigender Lebensmittelpreise drohen der AKP in den Metropolen Istanbul und Ankara aber empfindliche Verluste.

"Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei", sagte Erdogan, der einst selbst Bürgermeister der Stadt war und dort nun den früheren Ministerpräsidenten Binali Yildirim für das Amt ins Rennen schickt.

Die Oppositionsparteien der Türkei haben sich größtenteils zusammengeschlossen, um ihre Chancen auf einen Sieg gegen die AKP zu erhöhen. Meinungsumfragen zeigten zuletzt, dass in der Hauptstadt Ankara Mansur Yavas von der Oppositionsallianz in Führung liegt.