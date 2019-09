Globaler Klimastreik New Yorker warten auf Gretas Rede

Von der Zahl der Teilnehmer an den weltweiten Klimastreiks sei sie überwältigt, sagte die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg. In New York warten Tausende Menschen auf ihre Rede.

In New York haben sich anlässlich des globalen Klimastreiks Tausende Menschen zu einer Demonstration für mehr Engagement im Kampf gegen die Erderwärmung versammelt.

Die Protestierenden trafen sich vor dem New Yorker Rathaus und zogen dann gemeinsam in Richtung Battery Park an der Südspitze Manhattans, wo die Kundgebung mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg stattfinden soll. Die Klimademonstration im Big Apple dürfte die größte in den USA sein.

Die rund 1700 öffentlichen Schulen hatten ihren Schülern erlaubt, an den Protesten teilzunehmen. Alle Fehlzeiten würden an diesem Tag entschuldigt werden, kündigte die New Yorker Schulverwaltung an.

Rede von Greta Thunberg erwartet

Die Ansprache der Klimaaktivistin Greta Thunberg wird für etwa 23.00 Uhr MESZ erwartet. Bis dahin schätzte die Polizei, werde sich die Teilnehmerzahl noch deutlich steigern.

Auch in anderen Städten in den USA wie etwa Washington, Boston oder Portland gab es Demonstrationen.

"Wendepunkt für die Gesellschaft"

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP zeigte sich die 16-jährige Schwedin in New York überwältigt von der Zahl der Teilnehmer rund um den Globus. Wenn man die Bilder sehe, fiele es schwer, das zu glauben, sagte sie. "Ich hoffe, dass dies ein Wendepunkt für die Gesellschaft ist, dass wir zeigen, wie viele Menschen engagiert sind, wie viele Menschen Druck auf die Politiker aufbauen - vor allem vor dem UN-Klimagipfel."

Am Montag kommen in New York zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, zu einem Klimagipfel der Vereinten Nationen zusammen. Zuvor soll es am Samstag bei der UNO einen Jugend-Klimagipfel geben.

Mit Informationen von Peter Mücke, ARD-Studio New York