Hunderttausende Menschen wollen in Madrid für den Kampf gegen den Klimawandel auf die Straße gehen. Unter ihnen: Aktivistin Thunberg. Sie fordert mehr Engagement von den Mitgliedern der dort tagenden Klimakonferenz.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die verantwortlichen Politiker bei der Weltklimakonferenz in Madrid zu mehr Engagement und konkreten Ergebnissen aufgerufen. Sie hoffe sehr, dass die COP25 etwas hervorbringe, sagte die 16-Jährige in der spanischen Hauptstadt. Die Mächtigen in der Welt müssten endlich begreifen, wie ernst die Situation sei. "Ich selbst bin nur eine Aktivistin, aber ein kleiner Teil einer sehr großen Bewegung", sagte Thunberg, die erst am Vormittag mit dem Zug von Portugal nach Spanien gefahren war.

Viele Menschen haben sich dem Protest bereits angeschlossen.

Klimaprotest gestartet

Am frühen Abend startete in Madrid die große Klimademonstration. Die Initiatoren rechneten mit Hunderttausenden Teilnehmern. Sie fordern mehr Klimaschutz und wollen den Druck auf die Teilnehmer der Weltklimakonferenz erhöhen, die seit Montag in der spanischen Hauptstadt tagen.

Thunberg wird auf der Kundgebung neben dem spanischen Schauspieler Javier Bardem und der brasilianischen Umweltaktivistin Sônia Guajajara sprechen.

Klimaaktivisten kritisieren die bisherigen Ergebnisse des Klimagipfels in Madrid

Aktivisten ziehen kritische Zwischenbilanz

Die Klimakonferenz wird noch bis zum 13. Dezember dauern. Klimaaktivisten zeigten sich bislang von den Ergebnissen enttäuscht. Die Hilfsorganisation "Care" kritisierte, die Industrienationen spielten bislang auf Zeit. Sven Harmeling, klimapolitischer Sprecher von "Care", sagte: "Auch die EU-Kommission bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück. Sie muss dringend Klarheit über die geplante Erhöhung der Klimaziele senden, sonst könnte dies den internationalen Zeitplan für ambitioniertere Klimapläne anderer Länder torpedieren".