Klage gegen Paramount Pictures Millionenentschädigung wegen Nacktszene gefordert Stand: 04.01.2023 12:23 Uhr

Als "Romeo und Julia"-Hauptdarsteller erhielten sie für ihre Leistungen den Golden Globe. Mehr als 50 Jahre später fordern zwei Schauspieler Schadenersatz in Millionenhöhe.

Die Schauspieler Olivia Hussey und Leonard Whiting verklagen die Produktionsfirma Paramount Pictures wegen einer Nacktszene, mehr als 50 Jahre nach Erscheinen des Films "Romeo und Julia" von Starregisseur Franco Zeffirelli. Sie fordern Schadenersatz in Höhe von mehr als 500 Millionen Dollar. Ihre Klage begründen sie vor Gericht in Los Angeles mit mutmaßlichem sexuellen Missbrauch, sexueller Belästigung und Betrug. Die Klage wurde unter einem kalifornischen Gesetz eingereicht, mit dem die Verjährungsfrist für mutmaßlichen Kindesmissbrauch vorübergehend ausgesetzt wird. Im Zuge der Maßnahme gab es einige neue Klagen.

Als der Film entstand, waren Hussey und Whiting Teenager. Sie war 15, er 16. In der Klage geben sie an, sie seien bei den Dreharbeiten ohne ihr Wissen nackt gefilmt worden. Damit sei gegen Gesetze gegen die Ausbeutung von Kindern verstoßen worden.

Die beiden Filmstars Whiting (rechts), Hussey und Regisseur Zeffirelli (rechts) bei der Filmpremiere 1986. Bild: AP

Zuerst habe Regisseur Zeffirelli den Jugendlichen damals gesagt, sie würden hautfarbene Unterwäsche beim Dreh der Nacktszene tragen. Doch am Tag des Drehs habe er ihnen mitgeteilt, dass sie lediglich Körper-Make-up bekämen, die Kamera aber so aufgestellt werde, dass keine nackten Stellen zu sehen seien. In der Szene sind die Brüste von Hussey und das Gesäß von Whiting kurz zu sehen.

Stars hätten über Jahrzehnte gelitten

Regisseur Zeffirelli habe Hussey und Whiting damals gesagt, sie müssten die Szene nackt absolvieren, weil der Film sonst kein Erfolg werde, wird in der Klage angegeben. Hussey und Whiting hätten gedacht, dass sie den Vorgaben folgen müssten. In der Klage argumentieren Hussey und Whiting, sie hätten über Jahrzehnte psychisches Leid erfahren. Angesichts des Schmerzes und der Einnahmen durch den Film hätten die Schauspieler Anspruch auf eine Entschädigung von mehr als 500 Millionen Dollar. Zeffirelli starb allerdings 2019.

Die heute 71-jährige Hussey hatte die Nacktszene in einem Interview von "Variety" 2018 noch verteidigt. "Niemand in meinem Alter hatte das zuvor getan", sagte sie. Zeffirelli habe die Szene geschmackvoll gestaltet. "Sie war nötig für den Film."