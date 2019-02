Mit seiner Entscheidung, im Streit um den Mauerbau zu Mexiko den Notstand auszurufen, hat der US-Präsident auch Bundesstaaten gegen sich aufgebracht. 16 von ihnen reichten Klage ein wegen des Verstoßes gegen die Verfassung.

US-Präsident Donald Trump bekommt angesichts seines Vorgehens für den Bau der Grenzanlage zu Mexiko erheblichen Widerstand aus den Bundesstaaten: Eine Koalition von 16 Staaten - unter ihnen Kalifornien und New Mexiko - haben Klage gegen seine Notstandserklärung eingereicht.

Die Klage wurde vor einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht, berichtete unter anderem die "New York Times". Trump habe gegen den Willen des Kongresses und "unter dem Vorwand einer vermeintlichen Krise" Bundesgelder für den Bau der Mauer umgewidmet, zitierte die Zeitung aus der Klageschrift.

Zustimmung des Kongresses ist nicht mehr erforderlich

Trump hatte am Freitag einen Nationalen Notstand an der Südgrenze der USA ausgerufen, um seine Pläne zum Bau einer Grenzmauer zu Mexiko voranzutreiben und damit eines seiner wichtigsten Wahlversprechen umzusetzen. Er begründete dies mit einer "Invasion" von Drogen, Menschenschmugglern und kriminellen Banden. Die Ausrufung des Notstands erlaubt dem Präsidenten, ohne parlamentarische Zustimmung zusätzliches Geld für das Vorhaben zu sammeln. Er kann somit am Kongress vorbei Geld aus anderen Etats - vor allem aus dem Verteidigungsressort - umwidmen und so insgesamt die erforderlichen acht Milliarden Dollar für den Bau von Grenzbarrieren zusammentragen.

Der Präsident hatte ursprünglich 5,7 Milliarden Dollar vom US-Kongress verlangt, um eine Grenzmauer errichten zu lassen. Die Demokraten sperrten sich aber gegen die Forderung. Am Ende bewilligte der Kongress 1,375 Milliarden Dollar - also etwa ein Viertel der von ihm geforderten Summe.

Trump will notfalls bis vor den Supreme Court ziehen

Dass juristische Schritte folgen würden, hatte Trump vermutet. "Ich erwarte, verklagt zu werden", hatte er bereist am Freitag gesagt und es für möglich gehalten, vor Gericht zunächst zu unterliegen. Er will in diesem Fall dann aber bis zum Supreme Court gehen, dem Obersten Gericht.