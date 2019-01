Seit mehr als einer Woche steckt der zweijährige Julen in einem tiefen Brunnenschacht fest. Nun sind die spanischen Rettungskräfte einen wichtigen Schritt vorangekommen.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Die Rettungsaktion für den spanischen Jungen in einem tiefen Erdloch ist einen Schritt vorangekommen. Die Helfer konnten am Abend die Bohrarbeiten für einen Rettungstunnel abschließen.

Der Rettungstunnel verläuft parallel zum Unglücksschacht und ist 60 Meter tief. Die Bohrarbeiten dauerten 55 Stunden. "Wir hätten uns gewünscht, dass die Bohrarbeiten schneller voran gegangen wären. Doch die Realität war eine andere", sagte der Sprecher der Rettungskräfte, Angel Garcia Vidal, am Abend. "Wir stießen auf extrem harte Steine, was uns vor außergewöhnlich große Probleme stellte."

Der Schacht hat nur einen Durchmesser von etwa 30 Zentimeter.

Die Arbeiten mussten ständig unterbrochen werden

Die Bohrgeräte kamen nicht voran und die Arbeiten mussten immer wieder unterbrochen werden. Nun werden große Metallröhren in den Rettungsschacht eingesetzt. Sie sollen für Stabilität an den Wänden sorgen. Diese Arbeiten dauern nach Angaben der Helfer bis zum Mittag.

Dann werden speziell ausgebildete Bergleute mit einer Art Aufzug durch den Schacht in die Tiefe befördert, sie sollen dort per Hand und mit Spitzhacken einen weiteren vier Meter langen horizontalen Tunnel graben. Dieser soll den Rettungsschacht mit dem Unglücksschacht verbinden.

Experten sprechen von der riskantesten Phase der ganzen Aktion, sie kann weitere 24 Stunden dauern. Wenn es bei diesem Zeitplan bleibt, würden die Helfer im Laufe des Mittwochs zum zweijährigen Julen gelangen.

Das Kind war am 13. Januar in das Erdloch in der südspanischen Gemeinde Totalán bei Málaga gefallen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm. Ärzte versichern allerdings weiter, es sei nicht ausgeschlossen, dass Julen noch am Leben sei.