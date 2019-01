Kims Signale an Trump Charmeoffensive mit Drohungen

Ein halbes Jahr ist das Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim und US-Präsident Trump jetzt her. Kim möchte sich bald wieder treffen - aber er stellte in seiner Neujahrsansprache auch Bedingungen.

Von Martin Fritz, ARD-Studio Tokio

Wie erwartet hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in seiner Neujahrsansprache gemischte Signale an die USA gesendet. Einerseits drohte Kim mit neuen Spannungen, falls die Wirtschaftssanktionen nicht gelockert würden.

Andererseits äußerte Nordkoreas junger Führer seine Bereitschaft zu einem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump. Er sei bereit, sich jederzeit erneut mit ihm zusammenzusetzen:

"Aber falls die USA unsere Geduld falsch einschätzen, uns etwas aufzwingen und Sanktionen und Druck verfolgen, ohne ihr gegebenes Versprechen zu halten, dann haben wir keine andere Wahl, als einen neuen Weg zu gehen, um unsere Souveränität zu schützen und Frieden zu erreichen."

Mehr Raketen gebaut

Wie dieser neue Weg aussehen könnte, ließ Kim offen. Zum Beispiel könnte Nordkorea einige Zugeständnisse aus dem vergangenen Jahr zurücknehmen. So verzichtete das Kim-Regime erstmals seit sieben Jahren auf Atombomben- und Raketentests. Jedoch produzierte Pjöngjang nach US-Informationen weiter Spaltmaterial und baute mehr Raketen.

Bei seinem historischen Gipfeltreffen mit Trump im Juni in Singapur hatte Kim eine vollständige Denuklearisierung von Nordkorea versprochen. Die USA verstehen darunter, dass Nordkorea auf alle Atombomben und Langstreckenraketen verzichtet. Erst danach will Washington die Sanktionen lockern.

Seit dem Gipfeltreffen im Juni sind noch keine konkreten Vereinbarungen getroffen worden.

Forderungen an Washington

Aber Nordkorea verlangt, dass auch die USA ihr nukleares Drohpotenzial abbauen. In seiner Ansprache forderte Kim "entsprechende Maßnahmen" der USA. Doch genau diese Forderung verhinderte bisher Fortschritte in den Atomverhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang.

Darüber hinaus verlangte Kim heute, dass die USA ihre gemeinsamen Manöver mit Südkorea einstellen: "Jetzt, wo Nord- und Südkorea sich für den Weg von Frieden und Wohlstand entschieden haben, sollten gemeinsame Manöver mit Kräften von außerhalb nicht mehr erlaubt sein." Auch die Stationierung ausländischer Kriegswaffen solle beendet werden.

Schon Brief an Moon geschrieben

Damit setzte der nordkoreanische Machthaber seine Charmeoffensive in Richtung Südkorea fort. Schon am Sonntag hatte sich Kim in einem Brief an Südkoreas Präsident Moon Jae In für dieses Jahr einen Besuch in der Hauptstadt Seoul gewünscht.

Jetzt sagte er, der Norden sei bereit, den Industriepark in der Grenzstadt Kaesong wieder in Betrieb zu nehmen. Auch will Kim erlauben, dass südkoreanische Touristen wieder das nordkoreanische Kumgang-Gebirge besuchen dürfen. Dafür müssten die USA jedoch die Sanktionen aufheben. Kims Angebote dienen also wohl auch dazu, dass sich Südkorea ebenfalls für eine Lockerung der Sanktionen einsetzt.

Neujahrsansprache von Nordkoreas Kim

Martin Fritz, ARD Tokio

