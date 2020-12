Der Kilauea auf Hawaii ist einer der aktivsten Vulkane der Welt und ein beliebtes Touristenziel. Erneut ist der Vulkan nun ausgebrochen: Die Behörden warnen vor Ascheregen und Auswirkungen auf den Flugverkehr.

Auf Hawaii ist der Vulkan Kilauea ausgebrochen. Die Eruption habe am Sonntagabend im Innern des Vulkankessels begonnen, teilte die Erdbebenwarte USGS mit. In den Nachthimmel stiegen Aschewolken auf, wie auf Bildern des Hawaii-Volcanoes-Nationalparks zu sehen war. Durch die ausströmende Lava schienen die Aschewolken rot zu leuchten.

Erneuter Ausbruch: Der Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Seit den 50er Jahren brach der Kilauea regelmäßig aus.

Warnung vor Vulkanasche

Die US-Erdbebenwarte warnte, es könne viel Vulkanasche in die Atmosphäre gelangen. Flugzeuge sollen das Gebiet um den Kilauea umfliegen. Der Wind könne die Asche bis in Ortschaften im Südwesten der Insel tragen. Menschen mit Atemwegserkrankungen sollten "besondere Vorsichtsmaßnahmen" ergreifen. Kurz nach dem Ausbruch registrierte die USGS in der Nähe des Vulkans ein Erdbeben der Stärke 4,4.

Der Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt, befindet sich im Hawaii Volcanoes National Park und ist ein beliebtes Touristenziel. Seit den 1950er Jahren bricht der Kilauea regelmäßig aus. Vor zwei Jahren wurden bei einem Ausbruch mehr als 700 Häuser zerstört.

Hawaii - häufig einfach als Big Island bezeichnet - ist die größte der acht Hauptinseln des US-Bundesstaats. Zu der Inselgruppe gehören hunderte kleinere Inseln.