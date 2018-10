Vermisster Journalist Aufnahmen von Khashoggis Tod?

Nach dem Verschwinden des Journalisten Khashoggi steigt der Druck auf Saudi-Arabien. Die Türkei hat angeblich Aufnahmen, die dessen Ermordung im Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul belegen sollen.

Im Fall des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi scheinen Medienberichte den Verdacht gegen die Staatsführung von Saudi-Arabien zu erhärten. Nach Informationen der "Washington Post" belegen angeblich Ton- und Videoaufnahmen, dass Khashoggi vor eineinhalb Wochen im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde.

Brisante Informationen aus der Türkei

Die Zeitung beruft sich auf eine anonyme Quelle. Demnach belegen die Aufnahmen, dass der Journalist erst verhört, dann gefoltert und schließlich getötet worden sei. Laut türkischen und US-amerikanischen Offiziellen sei die Leiche zerstückelt worden. Ähnliches berichtet die "New York Times". Unter Berufung auf türkische Sicherheitskreise heißt es dort, dass ein Team saudischer Agenten Khashoggi im Konsulat getötet habe. Leichenteile seien dann mutmaßlich in Koffern aus dem Gebäude geschafft worden.

Der Journalist Jamal Khashoggi wird seit Anfang Oktober vermisst. Wurde er ermordet?

Konsulat abgehört?

Der Bericht bringt auch die Türkei in Erklärungsnot. Sollten die Berichte stimmen, würden sie zeigen, wie Einrichtungen ausländischer Staaten in der Türkei ausspioniert werden. Laut "Washington Post" scheut die türkische Seite deshalb eine Veröffentlichung der Aufnahmen. Unklar ist der Zeitung zufolge auch, inwiefern amerikanische Stellen das angebliche Beweismaterial bereits einsehen durften.

Sollte die Türkei tatsächlich Aufnahmen aus dem Inneren des saudischen Konsulats haben - ob zugespielt oder selbst aufgenommen -, könnte das die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter belasten.

Saudi-Arabien verspricht Aufklärung

Khashoggi hatte das saudische Konsulat in Istanbul am 2. Oktober betreten, um Papiere für die Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten abzuholen. Seitdem wird er vermisst. Schon nach kurzer Zeit hatte die türkische Seite behauptet, der Regimekritiker sei im Konsulat ermordet worden. Saudi-Arabien wies das zurück, blieb aber bislang den Beweis schuldig, dass der Journalist das Konsulat wieder lebend verließ. Die Regierung in Riad versprach Aufklärung.

Der Journalist schrieb unter anderem Kolumnen für die "Washington Post" und kritisierte auch die zunehmend autoritäre Herrschaft des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Khashoggi war vor mehr als einem Jahr aus Angst vor politischer Verfolgung ins US-Exil gegangen.

Eine Demonstration vor der saudischen Botschaft in Washington. Die Teilnehmer fordern Aufklärung im Fall Khashoggi.

USA erhöhen Druck

Auch das Außenministerium in Washington drängte Saudi-Arabien erneut zur Aufklärung: Der saudische Botschafter in den USA sei gebeten worden, von einem Heimatbesuch mit Informationen zum Schicksal des Reporters zurückzukehren, sagte Außenamtssprecherin Heather Nauert.

Mehrere republikanische und demokratische US-Senatoren forderten US-Präsident Donald Trump auf zu prüfen, ob in dem Fall eine schwere Menschenrechtsverletzung vorliegt und Sanktionen verhängt werden sollten. Hintergrund ist der sogenannte Magnitsky-Akt, der die US-Regierung in solchen Fällen zu Strafmaßnahmen wie Einreisesperren und dem Einfrieren von Vermögen ermächtigt.

Trump nannte das Verschwinden Khashoggis einen "furchtbaren, furchtbaren Präzedenzfall". "Wir wollen herausfinden, was passiert ist", sagte er dem Sender "Fox News". Der Journalist sei zwar kein amerikanischer Staatsbürger, "aber in diesem Fall spielt das keine Rolle".