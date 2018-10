US-Präsident Trump hat sich in den Fall des in der Türkei verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Khashoggi eingeschaltet. Er habe auf höchster Ebene mit Vertretern Saudi-Arabiens gesprochen, sagte er.

US-Präsident Donald Trump hat seinen Ton gegenüber Saudi-Arabien wegen des Verschwindens des Journalisten Jamal Khashoggi verschärft. Trump forderte Antworten von der Regierung in Riad. Er wolle Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz ins Weiße Haus einladen. Niemand wisse genau, was mit dem Vermissten passiert sei, sagte Trump.

Er hoffe, dass Khashoggi nicht tot sei. Er habe mit Saudi-Arabien über die "schlechte Situation" gesprochen, sagte Trump, ohne konkreter zu werden. Die USA wollten der Sache auf den Grund gehen. Sein Land arbeite eng mit den türkischen Behörden zusammen.

Vor dem Gebäude der "Washington Post" forderten unter anderem Journalisten und Schriftsteller Aufklärung.

Saudi-Arabien weist Vorwürfe zurück

Khashoggis Verbleib ist ungeklärt, seit er vergangene Woche das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betrat. Nach saudi-arabischer Darstellung verließ er das Konsulat wieder. Cengiz, die vor dem Gebäude auf ihn wartete, sagte, er sei nicht herausgekommen. In der Türkei ist der Verdacht geäußert worden, dass der saudi-arabische Autor und Regierungskritiker getötet worden sei, was Saudi-Arabien bestreitet.

Khashoggi lebte im Exil

Der Fall findet in den USA große Aufmerksamkeit, weil Khashoggi dort im Exil lebte und auch Artikel für die "Washington Post" geschrieben hat. In ihren Recherchen berichtet die Zeitung, dass am Morgen des 2. Oktober ein 15-köpfiges Team aus der saudischen Hauptstadt Riad mit zwei Privatfliegern nach Istanbul gereist und anschließend zu dem Konsulat gefahren sein soll. Das Blatt beruft sich auf zwei mit den Ermittlungen vertraute Informanten.

Jamal Khashoggi: Wurde der Journalist getötet?

Am Ende des Tages sei die Männergruppe dann mit verschiedenen Maschinen abgereist, die auf Umwegen nach Riad zurückgeflogen seien. Das sollen auch Flugaufzeichnungen bestätigen.

Was zwischen An- und Abreise der Saudis geschah, ist nicht klar. Allerdings liegen der "Washington Post" nach eigenen Angaben Aufnahmen einer Polizei-Überwachungskamera vor. Dort ist ein Van mit getönten Scheiben zu sehen.

Van mit getönten Scheiben

Laut Vertretern der türkischen Sicherheitsbehörden wurden einige der Männer vom Konsulat zur knapp 500 Meter entfernten Residenz des saudischen Konsuls gebracht - und das etwa zwei Stunden, nachdem Khashoggi die Landesvertretung betreten hatte, berichtet die "Washington Post". Laut der Zeitung gehen die türkischen Ermittler davon aus, dass die Gesandten Riads in dem Konsulat warteten.