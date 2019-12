Video von Kevin Spacey "Töte sie mit Freundlichkeit"

Der wegen Belästigungsvorwürfen geschasste Schauspieler Spacey hat sich an Weihnachten mit einem bizarren Video zurückmeldet. Der Titel des Kurzfilms: "Töte sie mit Freundlichkeit".

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Kevin Spacey sitzt vor dem Kamin und stochert im Feuer. Er trägt einen Winterpulli, im Hintergrund plätschert Hotel-Lobby-Musik. Dann sagt er:

"Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich die Gelegenheit verpasse, dir fröhliche Weihnachten zu wünschen."

So beginnt das gut eine Minute lange Video, das der Schauspieler an Heiligabend auf YouTube und Twitter hochlud. Die Botschaft ist im Stil seiner Serien-Figur Frank Underwood aus der Netflix-Reihe "House of Cards" gehalten. Dort mimte Spacey einen korrupten US-Präsidenten. Es sei ein gutes Jahr für ihn gewesen, sagt der Schauspieler im Video. Er sei jetzt wieder gesund.

Irritierendes Video vor einem Jahr

Weihnachten vor einem Jahr hatte Spacey schon einmal ein Video hochgeladen und damit unter Kollegen und der Öffentlichkeit für große Irritationen gesorgt. Nun gibt er wieder ähnlich kryptische Sätze von sich: "Ich habe mein Leben geändert, ich will mich im neuen Jahr für das Gute in der Welt einsetzen." Und dann fährt der zweifache Oscar-Preisträger fort:

"Ich weiß, was Du denkst. Meint er das ernst?"

Das nächste Mal, wenn jemand etwas mache, das einem nicht gefalle, könne man angreifen oder seinen Gegner mit Freundlichkeit fertig machen. Genau diese Überschrift - nur abgekürzt - trägt auch sein Video: "KTWK" - "Kill them with kindness".

Ein Strafprozess gegen Spacey war überraschend fallen gelassen geworden, weil das mutmaßliche Opfer nicht aussagen wollte.

Karriereende nach Vorwürfen

Im Herbst 2017 vor einem Jahr waren mehr als 30 Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen den heute 60-jährigen Schauspieler und Filmproduzenten laut geworden. Ein Strafprozess im Juli war überraschend fallen gelassen geworden, weil das mutmaßliche Opfer nicht aussagen wollte.

Spaceys Karriere ist derzeit zumindest aber futsch. So wurde sein Auftritt in dem Film "Alles Geld der Welt" von Regisseur Ridley Scott herausgeschnitten. Auch der Streaming-Dienst Netflix kündigte die Zusammenarbeit mit Spacey für "House of Cards" auf.

Mit einem Grinsen und dramatischer Musik endet das bizarre Spacey-Video, das innerhalb weniger Stunden auf Hunderttausende Abrufe kam.