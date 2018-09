Trump verteidigt Kavanaugh "Ich brauche keinen Plan B"

Das FBI soll rasch die Missbrauchsvorwürfe gegen den Supreme-Court-Kandidaten Kavanaugh prüfen. US-Präsident Trump steht weiter voll zu seinem Kandidaten und stellte ihn als Opfer der Demokraten dar.

US-Präsident Donald Trump hat sich ungeachtet der laufenden FBI-Untersuchung wegen Missbrauchsvorwürfen erneut hinter seinen Kandidaten für den vakanten Richterposten am Supreme Court gestellt. Brett Kavanaugh sei "einer der besten juristischen Köpfe unserer Zeit", sagte Trump bei einer Veranstaltung im Bundesstaat West Virginia und fügte hinzu: "Ich habe keinen Plan B. Ich brauche keinen Ersatz."

Zugleich stellte der Präsident Kavanaugh als Opfer hinterhältiger Taktiken der Demokraten dar. "Ihnen ist egal, wen sie verletzen, wen sie überrennen müssen, um zurück an die Macht zu kommen", sagte er vor Anhängern. Kavanaugh habe Gemeinheit und Wut der Demokraten erleiden müssen.

FBI in Kontakt mit zwei Zeuginnen

Mindestens drei Frauen haben Missbrauchsvorwürfe gegen Kavanaugh erhoben. Die Psychologie-Professorin Ford hatte ihm am Donnerstag in einer Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Senats beschuldigt, er habe sie 1982 auf einer Party zu vergewaltigen versucht. Deborah Ramirez wirft dem Juristen vor, sich vor Jahrzehnten auf einer Studentenparty an der Eliteuniversität Yale vor ihr entblößt zu haben. Beide wurden bereits vom FBI kontaktiert - die dritte Zeugin, Julie Swetnick, dagegen bislang nicht, wie ihr Anwalt erklärte.

Trump hatte die FBI-Untersuchung der Missbrauchsvorwürfe angeordnet, nachdem der republikanische Senator Jeff Flake damit gedroht hatte, gegen Kavanaugh zu stimmen und den Kandidaten damit schon im Justizausschuss durchfallen zu lassen. Trump betonte nun, das FBI habe freie Hand bei den Ermittlungen.

Brett Kavanaugh ist weiter der Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump für den Supreme Court.

Demokraten hoffen auf Verzögerung der Abstimmung

Der Justizausschuss des Senats gewährte den Ermittlern eine Woche für eine "zusätzliche" Hintergrundüberprüfung Kavanaughs. Abschließend muss der Senat über die Berufung Kavanaughs abstimmen. Weil dort die Republikaner nur eine knappe Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen haben, ist Trump auf die volle Unterstützung der Senatoren seiner Partei angewiesen, um seine Wunschbesetzung des Richterpostens durchzusetzen.

Die Demokraten versuchen hingegen, die Entscheidung des Senats bis nach den Kongresswahlen Anfang November zu verzögern. Sie hoffen, dass sich danach die Mehrheitsverhältnisse im Senat ändern werden und sie dann die Ernennung Kavanaughs noch abwenden können.