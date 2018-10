Endspurt im US-Senat: Bis spätestens morgen wird sich entscheiden, ob der umstrittene Supreme-Court-Kandidat Kavanaugh eine Mehrheit bekommt. Bei Protesten gegen ihn wurden mehr als 300 Teilnehmer festgenommen.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Vor dem Kapitol und auf den Fluren des Senats gab es den ganzen Tag über Proteste gegen Trumps Richterkandidaten: "Brett Kavanaugh muss gehen!" Über 300 Demonstranten wurden zeitweise festgenommen, unter ihnen die Schauspielerin Amy Schumer.

Tausende Menschen demonstrieren in Washington gegen Nominierung Kavanaughs

tagesschau 09:00 Uhr, 05.10.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-455861~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Währenddessen studierten die Senatoren den FBI-Bericht über die Vorwürfe gegen Kavanaugh. In einem abhörsicheren Raum durften sie die 45 Seiten lesen, aber keine Kopie mitnehmen und auch keine Details in Interviews ausplaudern. Damit soll vermieden werden, dass die Ergebnisse des FBI-Berichts an die Öffentlichkeit dringen. Dennoch war klar, dass die Republikaner mit der FBI-Untersuchung sehr zufrieden waren.

Keine Belege für Anschuldigungen

Mehrheitsführer Mitch McConnell sagte: "Weder der Justizausschuss noch das FBI konnten irgendeinen Zeugen ausfindig machen, der auch nur irgendeinen der Vorwürfe bestätigen konnte." Mindestens neun Zeugen soll das FBI interviewt haben, unter ihnen auch Kavanaughs Schulfreund Mark Judge.

Nach Aussage des mutmaßlichen Missbrauchsopfers Christine Blasey Ford war Mark Judge während der versuchten Vergewaltigung vor 36 Jahren anwesend. Doch offensichtlich hat Judge auch gegenüber dem FBI wiederholt, was er zuvor über seinen Anwalt verbreiten ließ: Er könne sich an eine solche Tat nicht erinnern. Auch die weiteren FBI-Interviews hätten nichts Neues ergeben, betonten die Republikaner.

Die Demokraten reagierten enttäuscht. Sie warfen dem Weißen Haus vor, eine tiefer schürfende FBI-Untersuchung bewusst blockiert zu haben. Senatorin Diane Feinstein sagte: "Wir sind nicht einverstanden, dass das Weiße Haus dem FBI die Hände bindet."

Das Weiße Haus und die Republikaner wiesen die Vorwürfe zurück. Sie wollen Kavanaugh nun möglichst schnell bestätigen. Für 16.30 Uhr deutscher Zeit ist eine Verfahrensabstimmung geplant. Bei diesem ersten Votum muss eine Mehrheit der 100 Senatoren zustimmen, die Debatte um Kavanaugh zu beenden. Dann tickt die Uhr, und erst 30 Stunden später kann das endgültige Votum über Kavanaugh stattfinden, voraussichtlich also am späten Samstagabend deutscher Zeit.

Drei Senatoren noch unentschlossen

Auch wenn die Spitze der Republikaner nun zuversichtlicher ist als noch Mitte der Woche: Noch immer haben sich drei republikanische Senatoren nicht festgelegt. Wenn nur zwei von ihnen gegen Trumps Kandidaten stimmen, wäre Kavanaughs Schicksal besiegelt - vorausgesetzt alle demokratischen Senatoren lehnen Trumps Kandidaten ab. Eine der beiden demokratischen Wackelkandidaten, Senatorin Heidi Heitkamp aus North Dakota, kündigte an, gegen Kavanaugh zu stimmen.

Dennoch gab sich US-Präsident Donald Trump vor einer Wahlkampfveranstaltung in Minnesota zuversichtlich: "Unser Richter schlägt sich doch ganz gut, nicht wahr?"

Auch Kavanaugh selbst meldete sich erneut zu Wort. In einem Gastkommentar für das "Wall Street Journal" räumte er ein, bei seinem kämpferischen Auftritt vor dem Justizausschuss sei er "zu emotional" aufgetreten. Als Richter am Supreme Court werde er sich jedoch so verhalten wie in seiner bisherigen Richterkarriere: "hart arbeitend, ausgewogen, offen, unabhängig und der Verfassung und dem Gemeinwohl verpflichtet".

Aufruf der Studienkollegen

Nach einem Bericht der "Washington Post" wendeten sich Studienkollegen von der Yale Universität jetzt erneut gegen Kavanaugh und bezeichneten ihn als Lügner. Vor Gericht hatte Kavanaugh unter Eid ausgesagt, dass er nie getrunken habe, bis er vergaß, was er tat. Charles Ludington, Lynne Brookes und Elizabeth Swisher erklärten, dass "jeder von uns bei zahlreichen Gelegenheiten gesehen hatte, dass Brett so betrunken stolperte, dass es für ihn unmöglich war, mit einiger Sicherheit zu sagen, dass er sich an alles erinnerte, was er in betrunkenem Zustand tat."

Er habe einer Gesellschaft namens "Wahrheit und Mut" angehört. "Wir glauben, dass Brett weder das erstere erzählt noch das letztere verkörpert. Aus diesem Grund glauben wir, dass Brett Kavanaugh nicht am höchsten Gericht der Nation sitzen sollte", so die drei Studienkollegen.

Vor Kavanaugh-Abstimmung: Republikaner zuversichtlich

Martin Ganslmeier, NDR Washington

05.10.2018 06:57 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.