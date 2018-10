Fall Kavanaugh Trump verhöhnt mutmaßliches Opfer

Die Psychologie-Professorin Ford ist die bekannteste Frau, die Präsident Trumps Richterkandidaten Kavanaugh sexuelle Übergriffe vorwirft. Selbst Trump nannte sie "glaubwürdig". Doch jetzt verspottete er sie öffentlich.

Während das FBI zu Vorwürfen der sexuellen Nötigung gegen seinen Richterkandidaten Brett Kavanaugh ermittelt, hat Präsident Donald Trump ein mutmaßliches Opfer verspottet. Bei einem Auftritt vor Anhängern in Mississippi stellte er die Glaubwürdigkeit von Christine Blasey Ford in Frage, die in der vergangenen Woche vor dem Justizausschuss des US-Senats Kavanaugh der versuchten Vergewaltigung in deren High-School-Zeit beschuldigt hatte.

Dabei attackierte der Präsident vor allem die Erinnerungslücken Fords: "Wie sind Sie (nach dem angeblichen Übergriff) nach Hause gekommen?" - "Ich kann mich nicht erinnern", imitierte er sie. Und weiter: "Wie sind Sie dorthin gekommen?" "Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich hatte ein Bier, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Und das Leben eines Mannes ist ruiniert. Das Leben eines Mannes ist zerstört."

Ist der Kurswechsel ein Signal an die Wählerbasis?

Bisher hatte Trump Ford als "sehr glaubwürdige Zeugin" bezeichnet, zugleich aber erklärt, dass er Kavanaughs Dementi glaube. Trumps jüngste Äußerungen werteten Beobachter als Bemühen, vor den Kongresswahlen im November seine Wählerbasis zu mobilisieren, die sich vor allem aus weißen Männern zusammensetzt. Vieles deutet darauf hin, dass der Widerstand gegen seine Präsidentschaft hingegen viele Anhängerinnen der Demokraten mobiliert hat.

Ein Anwalt Fords äußerte scharfe Kritik an Trump. Der Präsident habe eine "bösartige, abscheuliche und seelenlose Attacke" auf seine Mandantin losgelassen, twitterte der Jurist Michael Bromwich. Ford habe sich mit "bemerkenswerter Courage" profiliert, während Trump für ein "Profil der Feigheit" stehe.

"Beängstigende Zeit für junge Männer"

Zuvor hatte Trump gesagt, es sei "eine beängstigende Zeit für junge Männer in Amerika. Er finde es beunruhigend, dass Menschen "automatisch für schuldig" gehalten würden und ihre Unschuld beweisen müssten, sagte Trump. Auf die Frage nach einer Botschaft an junge Frauen sagte der Präsident: "Frauen geht es sehr gut."

Trump sagte demnach, er hoffe diese Woche im Senat auf eine Bestätigung Kavanaughs. Die Entscheidung werde aber vom Ausgang der FBI-Ermittlungen abhängen. Sollte Kavanaugh in seiner Aussage im Senat gelogen haben, sei das nicht akzeptabel, so Trump.

FBI untersucht Vorwürfe

Ford und weitere Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Nötigung in den 1980er-Jahren vor. Kavanaugh war bei seiner Anhörung sehr emotional geworden und hatte den Demokraten einen koordinierten Angriff auf seine Person aus politischen Motiven vorgeworfen.

Die Bundespolizei FBI hat Ermittlungen aufgenommen. Der Senat soll noch in dieser Woche über eine Bestätigung Kavanaughs für das Richteramt am Obersten Gericht abstimmen.