Katholischer Synodaler Weg Reformkräfte erkennen geschlechtliche Vielfalt an Stand: 11.03.2023 11:12 Uhr

Nach dem Beschluss, Segensfeiern für Homosexuelle zu ermöglichen, hat die Vollversammlung des Synodalen Wegs eine weitere Reform auf den Weg gebracht. Die Teilnehmer sprachen sich für die Anerkennung der geschlechtlichen Vielfalt aus.

Die Reformkräfte des katholischen Synodalen Wegs haben sich für die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt in der Kirche ausgesprochen. Die Vollversammlung des Synodalen Wegs nahm einen entsprechenden Reformtext bei ihrer fünften und letzten Sitzung mit 170 von 197 Stimmen an. Er erreichte damit sowohl die Zwei-Drittel-Mehrheit der Delegierten, als auch der Bischöfe.

Der Text empfiehlt den deutschen Bischöfen, Änderungen im Taufregister für trans- und intergeschlechtliche Personen zu ermöglichen und eine von Akzeptanz geprägte geistliche Begleitung für diese Menschen zu gewährleisten. Der Text richtet sich jedoch auch an die Spitze der katholischen Kirche in Rom. So wird Papst Franziskus gebeten, dafür zu sorgen, dass trans- und intergeschlechtliche Menschen in der Kirche unbeschadet, ohne Anfeindungen und ohne Diskriminierung ihr Leben und ihren Glauben leben können.

Vorausgegangen war eine teils emotionsgeladene Diskussion - zumal in der vierten Synodalversammlung im vergangenen Herbst ein Grundtext zu einem ähnlichen Thema am Veto der Bischöfe gescheitert war. Während vereinzelte Bischöfe kritisch von "Genderideologie" sprachen, bezeichneten sich andere als Lernende.

Anerkennung der Vielfalt ist Menschenrecht

Der Theologe und Ethiker Andreas Lob-Hüdepohl sagte, Ziel des Textes sei, einen "achtsam anerkennenden Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt" zu etablieren. Der achtsam anerkennende Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt sei ein Menschenrecht, aber auch eine Christenpflicht, betonte der Professor für Theologische Ethik, der auch im Deutschen Ethikrat sitzt.

Die Medizinethikerin Christiane Woopen, die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats ist, hatte auch für eine Unterstützung geworben. Der Text habe einen "tiefen, existenziellen Bezug zur Würde des Menschen".

Die Delegierte Mara Klein hatte vor der Abstimmung an den Mut der Bischöfe appelliert. Sie sagte, die Bischöfe sollten den Mut aufbringen, um den sie als betroffene Person täglich ringen müsse. Sie habe sich in den vergangenen drei Jahren oft gefragt, ob sie die Kraft habe, den Synodalen Weg weiterzugehen.

Der Münsteraner Bischof Felix Genn gestand in der Aussprache vor der Abstimmung, er habe sich vor dem Synodalen Weg nie mit dieser Thematik befassen müssen. Daher sei vieles daran neu für ihn.

Teilnehmer der Synodalversammlung im Tagungssaal in Frankfurt. Bild: dpa

Segensfeiern für Homosexuelle

Die Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche hatte gestern in Frankfurt/Main offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare beschlossen. Es soll nun eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die "zeitnah" eine Handreichung für die Segensfeiern erstellt. Die Handreichung soll konkretisieren, wie die Segensfeiern ablaufen sollen. Sobald diese Handreichung fertig ist, kann jeder Bischof die Segensfeiern in seinem Bistum umsetzen. 2026 soll es dann eine Evaluierung der Erfahrungen geben.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, erklärte im Anschluss im ZDF-"heute journal", er sehe nach den Reformbeschlüssen keine Gefahr einer Kirchenspaltung. "Das ist ein Menetekel, das immer wieder beschworen wird (...) Wir sprechen nicht davon, wir wollen sie nicht, und wir werden in der Einheit mit der großen katholischen Kirche der Welt bleiben."

Auf die Frage, ob sich die Synodalversammlung über den Papst hinwegsetze, antwortete Bätzing: "Zunächst einmal muss man sagen, die Praxis der Segnung gibt es, und wir wollen sie ans Licht holen. Das heißt, dass wir Bischöfe uns dazu positionieren und sagen: Es ist gut, dass wir das tun. Was in einer Beziehung zwischen zwei Menschen in einer Partnerschaft gut ist, das kann auch den Segen Gottes bekommen. Das ist nur folgerichtig."

Reformprozess soll wieder Vertrauen schaffen

Der katholische Reformdialog Synodaler Weg endete satzungsgemäß vorerst am Samstag. Der Reformprozess war 2019 von der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken ins Leben gerufen worden, um Wege aus der Vertrauenskrise durch die Missbrauchsskandale zu finden.