Wer ist die OPEC?

Die Mitgliedstaaten der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) liefern weltweit etwa ein Drittel des Rohöls und besitzen rund drei Viertel der bekannten Reserven. In den vergangenen Jahren hat das Kartell etwas an Einfluss verloren, weil die USA neue Förderquellen mit der Fracking-Technologie erschlossen haben. Dennoch bleibt die OPEC eine mächtige Produzentengruppe. Gegründet wurde das Kartell 1960 in Bagdad von Saudi-Arabien, dem Iran, dem Irak, Kuwait und Venezuela. Heute hat das Ölkartell 14 Mitgliedsländer.