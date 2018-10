Seit einigen Tagen wird ein regierungskritischer saudischer Journalist in der Türkei vermisst. Nun geht die türkische Polizei davon aus, dass er im Konsulat seines Landes in Istanbul ermordet wurde. Saudi-Arabien weist das zurück.

Nach dem Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Kashoggi geht die türkische Polizei davon aus, dass der Regierungskritiker im Konsulat seines Landes in Istanbul ermordet wurde. Dafür soll eigens ein saudisches Kommando in die Türkei gereist sein, das noch am selben Tag wieder abgeflogen sei. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf türkische Regierungskreise.

Seit Dienstag verschwunden

Kashoggi war am Dienstag verschwunden, als er im Konsulat seines Landes in Istanbul notwendige Unterlagen für seine Hochzeit besorgen wollte. Der 59-Jährige tauchte anschließend nicht wieder auf. Seine Verlobte, die vor dem Gebäude wartete, informierte daraufhin die Medien.

"Er hatte einen Termin im Konsulat, daher wussten sie, wann er da sein würde", sagte Yasin Aktay, ein türkischer Vertrauter Kashoggis. Demnach vergewisserte sich Kashoggi vor seinem Besuch, ob die Papiere auch tatsächlich bereit seien. "Seine Freunde haben ihn gewarnt, dass es nicht sicher sei. Er sagte jedoch, in der Türkei könne ihm nichts passieren. Er vertraute darauf, dass so etwas in der Türkei unmöglich sei", sagte Aktay.

Dementi aus Saudi-Arabien

Ein Vertreter des Konsulats wies die "grundlosen Vorwürfe" gegenüber der saudi-arabischen Nachrichtenagentur SPA strikt zurück. Demnach hält sich ein Team von saudi-arabischen Ermittlern in der Türkei auf, um die türkischen Behörden zu unterstützen. Zuvor hatte Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, seiner Kenntnis nach habe Kashoggi das Konsulat nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Vor der türkischen Polizei hatte bereits die "Washington Post" berichtet, dass Kashoggi in Istanbul getötet worden sein soll. Es habe anscheinend einen Mordkomplott im Konsulat des saudischen Königreichs gegeben, meldete die Zeitung am Samstagabend unter Berufung auf die Vermutungen türkischer Ermittler. Kashoggi schrieb für die Zeitung.

Der Nachrichtenagentur AP sagte zudem ein türkischer Beamter, laut erster Bewertung sei der Reporter in dem Konsulat vorsätzlich getötet und dessen Leiche anschließend aus dem Gebäude geschafft worden.

Kashoggi hatte Königshaus kritisiert

Der Journalist ist seit langem als Auslandskorrespondent und Kolumnist tätig. Er kritisierte in Meinungsbeiträgen das saudi-arabische Königshaus und seine Politik unter Kronprinz Mohammed bin Salman. Seine Kritik richtete sich unter anderem gegen die Verwicklung in den Krieg im Jemen, die diplomatischen Auseinandersetzungen mit Kanada und die Festnahme von Frauenrechtsaktivistinnen in Saudi-Arabien.

Die Führung in Riad geht seit jeher mit harter Hand gegen Oppositionelle vor, Kritik wird kaum geduldet, von einer freien Presse kann keine Rede sein. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht Saudi-Arabien auf Platz 169 von 180. Doch die Ermordung eines Kritikers im eigenen Konsulat wäre auch für Saudi-Arabien beispiellos.