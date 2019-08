Kaschmir-Konflikt Ausgangssperre und Angst vor Eskalation

In Kaschmir nehmen die Spannungen weiter zu: Pakistan wirft Indien Beschuss vor, die Regierung in Neu-Delhi stellt Lokalpolitiker unter Hausarrest. Die Bevölkerung befürchtet eine Eskalation.

Von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Südasien

Um Mitternacht wurden in Srinagar und in der Umgebung der Sommerhauptstadt von Kaschmir Ausgangssperren verhängt. Der Internetservice wurde blockiert, auch das Mobilfunknetz und Teile des Festnetzes sind Medienberichten zufolge abgeschaltet.

Wie die Tageszeitung "Times of India" und auch der indische Fernsehsender NDTV berichteten, wurden drei prominente Politiker der vorwiegend muslimischen Region unter Hausarrest gestellt. Omar Abdullah, der frühere Regierungschef von Kaschmir, hatte vor seinem Hausarrest noch gestern Abend noch bei einer Pressekonferenz in Srinagar die Regierung scharf kritisiert. "Seit die Regierung die Touristen und die Pilger aufgefordert hat, Kaschmir zu verlassen, hat sich die Lage noch verschlechtert", sagte er. "Wir haben den Gouverneur um Aufklärung gebeten, aber wir bekommen keine Antworten bezüglich der Situation."

Chaos am Flughafen, Tumulte in Geschäften

Die genauen Gründe für die Ausgangssperren sind noch unklar. Die indische Regierung hatte in den vergangenen Wochen Zehntausende zusätzliche Soldaten in die ohnehin hochgerüstete Region entsandt und eine Terrorwarnung ausgesprochen. Touristen wurden aufgefordert, Kaschmir zu verlassen. Eine hinduistische Pilgerreise wurde abgebrochen.

Chaos brach am Flughafen und am Busbahnhof in Srinagar aus, als Tausende Menschen ihre Heimreise antreten wollten. Die einheimische Bevölkerung wiederum deckte sich in der Erwartung, dass etwas passieren könnte, mit Vorräten ein.

Bewohner der Region Kaschmir warten mit Kanistern vor einer Tankstelle in Srinagar.

Pakistaner verlassen die Gegend

Gestern Abend erklärte die indische Armee, pakistanische Soldaten und Milizionäre hätten versucht, die Demarkationslinie in Kaschmir zu überqueren. Der Versuch sei abgewehrt, fünf bis sieben Angreifer seien getötet worden.

Pakistan wies die Angaben zurück und warf der indischen Seite vor, Granaten mit Streumunition in die von Pakistan kontrollierte Zone von Kaschmir geschossen zu haben.

Bewohner der pakistanischen Ortschaften entlang der Demarkationslinie haben begonnen, die Gegend zu verlassen. Es sei einfach zu gefährlich geworden, sagte der Familienvater Munir Ahmed einem Reporter der Nachrichtenagentur AP: "Plötzlich wurde unser Haus von einer Granate getroffen. Unsere Kinder waren im Haus, schauen Sie mal, meine Tochter hat drei kleine Wunden am Kopf. Ihre Großmutter ist ernsthaft verletzt."

Diskussionen über Sonderstatus des Kaschmir

Für heute Vormittag wurde in Neu-Delhi eine Kabinettssitzung einberufen.

In den indischen Medien wird schon seit Tagen darüber spekuliert, dass die Regierung plane, den bisherigen Sonderstatus von Kaschmir zu verändern, was massive Proteste bei der einheimischen, mehrheitlich muslimischen Bevölkerung auslösen würde.

Bernd Musch-Borowska, NDR Neu-Delhi

