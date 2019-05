Die Lage im überfluteten Südosten Kanadas bleibt angespannt: Inzwischen kämpfen hier mehr Soldaten gegen das Hochwasser als in Auslandseinsätzen. 10.000 Menschen mussten evakuiert werden.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Gepanzerte Fahrzeuge rollen die unter Wasser stehende Straße am Flussufer entlang. Inzwischen setzt Kanada mehr Soldaten als Ersthelfer gegen die Flut ein als in Auslandseinsätzen.

Verteidigungsminister Harjit Sajjan hat jetzt erklärt, inzwischen seien es 2.600 Soldaten, die in Ontario mit der Hauptstadt Ottawa, in Quebec mit der Millionenstadt Montreal und in New Brunswick im Osten Kanadas gegen die Fluten kämpften, Sandsäcke füllten und bei Evakuierungen helfen würden.

Überschwemmungen im Südosten Kanadas dauern an

tagesschau 20:00 Uhr, 30.04.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-533407~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

6500 Häuser unter Wasser

Allein in der Provinz Quebec stehen inzwischen fast 6500 Häuser unter Wasser, weitere 3500 sind eingeschlossen, fast 10.000 Menschen mussten evakuiert werden. Die Vorhersage kündigt weitere starke Regenfälle an, teilweise durchsetzt mit Schnee.

"Katastrophenhilfe haben wir wegen des Klimawandels ganz oben auf der Liste. Leider müssen wir noch mehr machen."

Ein Auto steht in einem Vorort von Montreal unter Wasser.

Kanadas Verteidigungsminister Harjit Sajjan warnt zudem, man müsse womöglich die Truppen aufstocken, die auf solche Katastrophen im Inland reagieren könnten.

Deiche brechen

Längst nicht überall haben die Barrieren gehalten. So ist in der Nähe von Montreal ein natürlicher Deich gebrochen. Der Sender CBC zeigt das selbst aufgenommene Video einer Frau aus dem am Seeufer gelegenen Sainte-Marthe-sur-le-Lac. In Tränen aufgelöst besichtigt Valerie das, was einmal ihre Wohnung war - und zwar vom Kanu aus. Langsam schiebt sich das Boot an Möbeln vorbei. Schätzungsweise einen Meter hoch dürfte das Wasser stehen.

Viele Orte entlang des Flusses in Quebec und Ontario erleben eine ähnlich verheerende Situation, wie erst vor zwei Jahren - bei dem letzten schlimmen Hochwasser. Manche Orte hatten sogar vergangenes Jahr erneut mit Fluten zu kämpfen, wie Randolph Island bei Saint John in New Brunswick.

Soldaten kämpfen in Ottawa mit Sandsäcken gegen die Fluten.

Wiederkehrende Fluten fordern ihren Tribut

Bill Lawlor vom Roten Kreuz spricht von einem lang andauernden Stress für die Familien, der inzwischen seinen Tribut fordere.

Der von den Fluten besonders betroffene Ottawa River könnte nun jederzeit seinen Höchststand erreichen. Ab dann, so die Hoffnung, ist Besserung in Sicht und das Aufräumen kann beginnen. Und das Umdenken, so Verteidigungsminister Harjit Sajjan.