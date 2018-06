Es war ein Wahlkampfversprechen von Premierminister Trudeau - jetzt hat das Parlament zugestimmt: Kanada legalisiert als erstes führendes Industrieland der Welt den Anbau und Verkauf von Cannabis.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Jetzt wird es sich nur noch um zwei bis drei Monate handeln, dann wird Marihuana in Kanada ab einem Alter von 18 Jahren und in kleineren Mengen legal sein. Nach dem Abgeordnetenhaus hat noch am selben Tag der Senat des zweitgrößten Flächenlandes der Welt zugestimmt.

Der unabhängige Senator Tony Dean, einer der Befürworter von Gesetz C-45, sprach von einer historischen Abstimmung: "90 Jahre Prohibition gehen zu Ende." Das sei ein mutiger Schritt der liberalen Regierung. In beiden Häusern gab es schließlich eine klare Mehrheit: 205 zu 82 der Abgeordneten stimmten mit Ja, 52 zu 29 der Senatoren.

Am Ende hat es länger gedauert

Eigentlich hätte der legale Verkauf bereits zum 1. Juli starten sollen, verzögerte sich aber, weil die beiden Kammern monatelang über Details stritten. So hätte der Senat gern Provinzen die Chance eingeräumt zu verbieten, dass Kanadier auch zu Hause Pflanzen züchten können.

Kanadas Premier Justin Trudeau hatte dagegen gehalten, Experten hätten die Genehmigung von bis zu vier Pflanzen empfohlen. Zugleich wisse er, dass es viele Fragen und Unsicherheiten gebe. Die Folgen der Freigabe werde man untersuchen und gegebenenfalls in drei Jahren Änderungen vornehmen.

"Versprechen eingehalten"

Trudeau twitterte nach der Entscheidung, bislang sei es für Jugendliche viel zu einfach gewesen, Marihuana zu bekommen - und für Kriminelle, die Gewinne einzustecken. Das werde sich nun ändern. Kanada ist der erste Staat der großen G7-Industrienationen, der Marihuana weitgehend freigibt.

Für Trudeau war das auch ein wichtiges Wahlversprechen. In den USA ist der Konsum in neun Bundesstaaten gestattet, darunter Kalifornien.

Weg frei für Marihuana – Kanada verabschiedet Gesetz

Kai Clement, WDR New York

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 20. Juni 2018 um 06:05 Uhr.