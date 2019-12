Das große Bewerberfeld um die demokratische Präsidentschaftskandidatur ist etwas kleiner geworden: Die Senatorin Harris hat aufgegeben. Dabei galt sie noch vor einem halben Jahr als durchaus aussichtsreich.

Von Julia Kastein, ARD-Studio Washington

Das Wahlkampf-Konto leer und die Umfragewerte unter fünf Prozent: Kamala Harris zog daraus nun die Konsequenz. In einem Brief an ihre übrig gebliebenen Unterstützer erklärte die Senatorin aus Kalifornien, ihr fehlten schlicht die finanziellen Mittel, um ihren Präsidentschafts-Wahlkampf fortzuführen. Und ergänzte in einem Seitenhieb auf Kandidaten wie Ex-Bürgermeister Bloomberg, sie sei schließlich keine Milliardärin.

Harris Rückzug kommt nicht völlig überraschend: aus Geldmangel hatte die 55-jährige ihren Wahlkampf schon in den vergangenen Wochen stark zurückfahren müssen. Außerdem waren die Zustände in ihrem Wahlkampfteam offenbar chaotisch. Eine Mitarbeiterin erklärte öffentlich, sie habe noch nie für einen Kandidaten gearbeitet, der seine Leute so schlecht behandle.

Harris verstand sich als natürliche Erbin von Barack Obama

Dabei hatte Harris noch zu Jahresbeginn als besonders aussichtsreiche Kandidatin gegolten: die ehemalige General-Staatsanwältin mit tamilisch-jamaikanischen Wurzeln verstand sich als natürliche Erbin von Barack Obama - und versprach, eine breite Koalition an Wählern zu mobilisieren - auch unter Afro-Amerikanern und anderen Minderheiten. Politisch lies sich Harris weder klar ins linke noch ins moderate Partei-Lager einordnen, änderte bei zentralen Themen wie der Gesundheitspolitik auch zwischendurch ihre Meinung.

Ihre bisherigen Mitbewerber bedauerten dennoch ihre Rückzug: sie sei eine solide Kandidatin gewesen, so Ex-Präsident Joe Biden, den Harris im Wahlkampf besonders hart angegangen war. Harris ist bereits die dritte Kandidatin, die in den vergangenen drei Tagen ihren Rückzug erkärt hat: vor ihr hatten zuletzt der Gouverneur von Montana Bullock und der ehmalige Abgeordnete Sestak aufgegeben. Damit sind jetzt noch 15 Bewerber im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur.