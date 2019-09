Nach einem heftigen Feuer an Bord ist ein Schiff vor der Küste Kaliforniens gesunken. Fünf Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Für 34 weitere Menschen kam offenbar jede Hilfe zu spät.

Vor der Küste Kaliforniens hat sich ein schweres Unglück ereignet. Nach Angaben der US-Küstenwache war ein etwa 22 Meter langes Schiff mit 39 Menschen an Bord zunächst in Brand geraten. Inzwischen ist die "Conception" gesunken. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Insel Santa Cruz.

Fünf Crew-Mitglieder konnten den Angaben zufolge gerettet werden. Sie hatten an Deck geschlafen, als das Feuer in der Nacht zum Montag ausbrach. Die 34 Passagiere hatten die Nacht unter Deck verbracht und waren vom Feuer dort eingeschlossen.

Viele Tote befürchtet

Brian McGrath von der Feuerwehr des Bezirks Ventura bestätigte gegenüber der Webseite "The Daily Beast", dass es mehrere Todesfälle gegeben habe. Er könne keine genaue Zahl nennen. Matthew Kroll von der US-Küstenwache sagte aber, der Verbleib der 34 Personen, die unter Deck geschlafen hätten, sei unbekannt. Offiziell gelten sie als vermisst.

Allerdings geht auch die Küstenwache davon aus, dass die Überlebenschancen für die 34 Passagiere sehr gering sind. Unklar ist, ob es jemandem von ihnen gelang, sich von Bord zu retten und an Land zu schwimmen.

Die Feuerwehr habe gegen die Flammen gekämpft, als das Schiff 18 Meter vor der Küste in 19,5 Meter tiefem Wasser gesunken sei, teilte die Küstenwache mit. Ein Teil des Bugs ragte aus dem Wasser. Laut dem Chef der Küstenwache war das Feuer so intensiv, dass die Einsatzkräfte trotz ihres Löscheinsatzes nicht an Bord der "Conception" gehen konnten.

Taucherausflug vor Santa Barbara

Das Boot war am Samstag zu einem dreitägigen Taucherausflug ausgelaufen. Es sollte am Montag an die Küste von Kalifornien zurückkehren. Zu dem Notfall war es in der Nacht zum Montag nahe der Insel Santa Cruz gekommen. Die Inselgruppe vor Santa Barbara ist ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher und Segler.

Feuerkatastrophe vor südkalifornischer Küste

Marcus Schuler, ARD Los Angeles

