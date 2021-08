Präsidentenpalast in Kabul besetzt Taliban übernehmen die Macht

"Der Krieg in Afghanistan ist vorbei": Mit diesen Worten haben die Taliban den Präsidentenpalast in Kabul besetzt und die Macht übernommen. Präsident Ghani floh - vermutlich nach Taschkent.

Zwei Jahrzehnte nach ihrem Sturz sind die Taliban am Sonntag ins Zentrum der Macht in Afghanistan vorgerückt. Nach ihrem blitzartigen Vormarsch feierten bewaffnete Kämpfer der radikalislamischen Miliz im Präsidentenpalast in Kabul ihren "siegreichen" Feldzug gegen die afghanische Regierung. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Dutzende bewaffnete Kämpfer im Amtssitz des Staatschefs aufhielten.

"Der Krieg in Afghanistan ist vorbei", sagt der Sprecher des Taliban-Politbüros, Mohammad Naeem, dem Sender Al-Dschasira. "Wir versichern allen, dass wir für die Sicherheit der Bürger und der diplomatischen Vertretungen sorgen werden", fügt er hinzu. "Wir sind bereit, uns mit den Sorgen der internationalen Gemeinschaft im Dialog zu befassen." Die Form der Regierung werde bald feststehen.

Die Taliban verkündeten eine Amnestie für diejenigen, die für die Regierung oder ausländische Kräfte gearbeitet haben. Doch aus eroberten Gebieten gibt es bereits zahlreiche Berichte über Vergeltungsmorde und andere brutale Taktiken der Taliban.

Militärmaschinen können abheben

In Kabul übernahmen die Taliban am Sonntagabend verlassene Polizeireviere und versicherten, in der Übergangszeit würden sie für Recht und Ordnung sorgen. Auch Behörden und Regierungsgebäude waren von Beschäftigten fluchtartig verlassen worden, als die Taliban näher rückten. Nur vereinzelt waren in der Stadt Schüsse zu hören, echte Gegenwehr gab es keine. Menschen versuchten an Geldautomaten, ihr Erspartes abzuheben. Bewohner Kabuls berichteten über Plünderungen, vor allem im Diplomatenviertel.

Die USA brachten mit Hubschraubern ihr Botschaftspersonal zum Flughafen, um es in Sicherheit zu bringen. Der kommerzielle Luftverkehr dort wurde unterbrochen, nachdem am Flughafen Schüsse gefallen waren, wie aus US-Militärkreisen verlautete. Militärmaschinen könnten aber nach wie vor abheben. Am US-Botschaftsgebäude stieg Rauch auf, als sensible Dokumente verbrannt wurden, damit sie nicht den Taliban in die Hände fallen.

Ghani vermutlich in Usbekistan

Nach einem zehntägigen Eroberungsfeldzug durch Afghanistan war die radikalislamische Miliz am Sonntag bis an den Stadtrand von Kabul herangerückt. Die afghanische Regierung gab auf und erklärte sich zur Machtübergabe bereit, Präsident Aschraf Ghani floh ins Ausland.

Ghani meldete sich Stunden nach seiner Flucht mit einer Erklärung via Facebook zu Wort: "Die Taliban haben gesiegt", schrieb er. Er sei aus Afghanistan geflohen, um "eine Flut des Blutvergießens zu verhindern". Wenn er geblieben wäre, wären "zahllose Patrioten" getötet und Kabul zerstört worden, fügte er hinzu. Ghani sagte nicht, in welchem Land er sich inzwischen aufhält. Wie der Sender Al Dschasira unter Berufung auf einen Leibwächter des Politikers berichtet, machte sich Ghani unter anderem mit seinem Stabschef auf den Weg in die usbekische Hauptstadt Taschkent.

Zahlreiche ranghohe Regierungsvertreter wurden von Ghanis überstürzter Abreise kalt erwischt. "Möge Gott ihn zur Rechenschaft ziehen", sagte sein Rivale Abdullah Abdullah, Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung. "Ghani und seine Bande soll der Teufel holen", schrieb der amtierende Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi auf Twitter.

UN-Sicherheitsrat tagt

Nach dem Einmarsch der Taliban rief UN-Generalsekretär António Guterres die Islamisten zur Zurückhaltung auf. Er sorge sich insbesondere um die Zukunft der Frauen und Mädchen in Afghanistan, "deren hart erkämpfte Rechte geschützt werden müssen", erklärte Guterres. Er forderte die Taliban und alle anderen Beteiligten auf, "äußerste Zurückhaltung zu üben" und humanitären Helfern ungehinderten Zugang zu den Menschen zu gewähren.

Der UN-Sicherheitsrat kommt am Nachmittag zusammen, um über die Lage in Afghanistan zu beraten. Die Sitzung war von Estland und Norwegen beantragt worden. Die Vereinten Nationen seien nach wie vor darum bemüht, zu einer "friedlichen Lösung des Konflikts" beizutragen, erklärte Guterres.