Es ist der erste größere Anschlag in diesem Jahr in Kabul: Ein Selbstmordattentäter sprengte mehrere Menschen in die Luft. Der Ort scheint bewusst gewählt - er erinnert an einen Anti-Taliban-Kämpfer.

Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Getöteten unweit einer großen Militärakademie seien vier Soldaten und zwei Zivilisten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Weitere mindestens zwölf Personen seien verletzt worden - darunter fünf Zivilisten.

Den Angaben zufolge hatte ein Selbstmordattentäter am frühen Morgen seine Sprengstoffweste an einem Polizeikontrollposten nahe dem Eingang einer Militärakademie im Südwesten der Stadt gezündet. Die Akademie ist nach Marschal Fahim benannt, einem früheren Verteidigungsminister Afghanistans. Er gehörte zu den Anti-Taliban-Kämpfern, die 2001 nach dem Sturz der islamistischen Gruppe mit der US-geführten Koalition in Kabul einrückten. Fahim starb 2014.

Erster größerer Anschlag seit November

Das Gebiet sei von Sicherheitskräften weitgehend abgesperrt worden, berichteten lokale Medien. Fernsehbilder zeigten Rettungswagen, die im Schneetreiben zum Anschlagsort unterwegs waren. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. Sowohl die islamistischen Taliban als auch Extremisten der Terrormiliz "Islamischer Staat" verüben aber regelmäßig Anschläge in Kabul, die Sicherheitskräften gelten.

Es war der erste größere Anschlag in Kabul seit Ende November. Im Vorjahr waren bei Anschlägen in der Hauptstadt mehr als 250 Menschen getötet und mehr als 1100 verletzt worden.