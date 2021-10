Afghanistan Tote bei Anschlag vor Moschee in Kabul

Bei einer Explosion vor einer Moschee in Kabul sind nach Taliban-Angaben mehrere Menschen getötet worden. In dem Gotteshaus fand eine Trauerzeremonie für die Mutter eines hochrangigen Taliban-Funktionärs statt.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es nach Angaben der Taliban einen Bombenanschlag vor einer Moschee gegeben.

Ziel war demnach die Eidgah-Moschee, wo gerade eine Trauerfeier für die Mutter von Taliban-Hauptsprecher Sabihullah Mudschahid abgehalten wurde. Er selbst berichtete von der Detonation. Seinen Angaben zufolge wurden mehrere Zivilisten getötet oder verletzt. Eine genaue Zahl nannte er nicht.

Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert

Mindestens vier Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Organisation NGO Emergency mitteilte. Ziel des Anschlags sei eine Ansammlung von Menschen gewesen, so Mudschahid weiter. Berichten zufolge sollen mehrere führende Mitglieder der Islamisten an der Trauerfeier teilgenommen haben.

Seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August häufen sich gegen die Gruppe gerichtete Anschläge durch Anhänger des Ablegers der Terrorgruppe "Islamischer Staat". Afghanistan steht damit womöglich vor einem größeren Konflikt zwischen den beiden Extremistengruppen. Der IS-Ableger ist vor allem in der ostafghanischen Provinz Nangarhar präsent und betrachtet die Taliban als Feinde.