Im Regierungsviertel in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Bewaffnete ein Ministerium gestürmt. Sie lieferten sich stundenlang Schusswechsel mit der Polizei. Dabei wurden mehrere Menschen getötet.

Ein Angriff Bewaffneter auf das afghanische Telekommunikationsministerium in der Hauptstadt Kabul ist nach stundenlangem Schusswechsel zu Ende gegangen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet und etliche weitere verletzt.

Über die genaue Zahl der Opfer gibt es widersprüchliche Angaben. Das afghanische Innenministerium erklärte, bei dem Anschlag seien drei Soldaten und vier Zivilisten getötet worden. Das Gesundheitsministerium hatte von zwei Toten und sechs Verletzten gesprochen. Berichte in sozialen Netzwerken deuteten auf eine möglicherweise noch höhere Zahl hin.

Bewaffnete stürmten das Ministerium

Nach Angaben des Innenministeriums stürmten die Bewaffneten nach einer Explosion das Ministerium und drangen in das dort befindliche Postzentrum vor. Mindestens 2800 Mitarbeiter seien aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Die Angreifer hätten in dem Postzentrum auf die Sicherheitskräfte geschossen, sagte ein Sprecher.

Bewaffnete Sicherheitskräfte vor dem Ministerium für Telekommunikation in der afghanischen Hauptstadt Kabul.

Das Gebäude des Kommunikationsministeriums gilt als das höchste in der afghanischen Hauptstadt. Da der Samstag in Afghanistan ein Arbeitstag ist, war es voll besetzt. Angestellte flohen in Panik in die oberen Stockwerke, als sich Angreifer und Sicherheitskräfte beschossen.

Unklar ist, warum sie sich ausgerechnet dieses Ministerium und das Postzentrum ausgesucht hatten. Auch gab es noch keine Erkenntnisse darüber, wie es genau zu der Explosion gekommen war, die den Angriff eingeleitet und das Regierungsviertel erschüttert hatte. Berichten zufolge hatten sich Selbstmordattentäter vor dem Haus in die Luft gesprengt.

Unklar, wer für Tat verantwortlich

Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Weitere Details zum Hergang waren zunächst nicht bekannt. Die radikalislamischen Taliban, die seit dem Abzug der NATO-Schutztruppen Ende 2014 verstärkt Regierungsziele angreifen und Territorium erobern, verneinten eine Beteiligung an dem Anschlag. Sie und auch der sogenannte "Islamische Staat" (IS) haben in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Ziele in Afghanistan angegriffen.

Allein 2018 wurden in Kabul bei mehr als 20 Anschlägen und Angriffen mehr als 550 Menschen getötet. Mehr als 1000 wurden verletzt. Die meisten Anschläge reklamierte der IS für sich.